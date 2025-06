Referendum, si contano i voti: manca il quorum, affluenza e risultati nei comuni del Varesotto

Urne chiuse, è il momento della conta dei voti per i cinque referendum nazionali che, come era ormai chiaro, non hanno raggiunto il quorum necessario.

Per essere valide le consultazioni dovevano registrare la partecipazione del 50% +1 degli aventi diritto ma i primi riscontri dalle urne sembrano attestarsi ad un risultato intorno alla soglia del 30%, una delle asticella politicamente significative che erano state fissate in questi giorni.

In provincia di Varese il dato provvisorio dell’affluenza è intorno al 28-29%. Il dato più alto è quello di Saronno con il 45.7% (dove però si votava anche per le elezioni comunali).

In generale in tutto il Saronnese l’affluenza è risultata abbastanza sostenuta: Cislago 32%, Origgio 33%, Caronno Pertusella 33,6%. Percentuali di votanti alte anche a Curiglia con Monteviasco 39%; Marzio 40%, Brinzio 39% e Castello Cabiaglio 36,6%. Le affluenze più basse a Rancio Valcuvia con il 15% e Lavena Ponte Tresa con il 16,6%.

La mappa dell’affluenza

In provincia di Varese i cittadini del comune di Saronno sono andati al voto anche per il ballottaggio elettorale tra i candidati sindaco Ilaria Pagani e Rienzo Azzi (Segui qui lo spoglio elettorale).

ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO