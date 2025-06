Si è spenta Laura Floris Martegani, fu candidata sindaco a Gallarate nel 2001

Si è spenta all’età di 83 anni l’architetta Laura Floris Martegani, figura di rilievo nella politica gallaratese. Fu candidata sindaco per il centrosinistra nel 2001, dopo una lunga militanza nel Psdi accanto a protagonisti della scena politica cittadina.

Per anni ha gestito con il marito lo studio di architettura in via Castelli, distinguendosi per competenza e passione nel campo della pianificazione urbanistica. Nel 2011 fu capolista a sostegno della candidatura di Massimo Bossi.

I funerali si terranno sabato 21 giugno alle 10 nella basilica di Santa Maria Assunta. Lascia i figli Alfredo e Annabella.