Violento scontro tra monopattino e auto a Gallarate, feriti due sedicenni

Incidente all’incrocio tra via per Castelnovate e via Stelvio, a Gallarate. Due ragazzi di 16 anni viaggiavano a bordo di un monopattino elettrico senza casco, quando si sono scontrati in modo violento con un’utilitaria condotta da un uomo di 78 anni.

Uno dei due giovani ha perso conoscenza all’arrivo dei soccorritori, si è poi ripreso ed è stato trasportato in codice giallo all’ospedale. Anche l’altro ragazzo è rimasto ferito, in modo meno grave ma con lo stesso codice di intervento. Il 78enne non ha invece riportato ferite, ma è stato accompagnato in ospedale per accertamenti.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e la Polizia Locale di Gallarate, che ha effettuato i rilievi e regolato la viabilità durante le operazioni di soccorso.