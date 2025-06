Visioni condivise: a Maccagno con Pino e Veddasca un workshop fotografico con Fausto Podavini

Un’occasione imperdibile per esplorare e raccontare visivamente un territorio ricco di storia, natura e cultura. Il Comune di Maccagno con Pino e Veddasca organizza, dal 20 al 22 giugno, un workshop fotografico condotto dal celebre fotografo Fausto Podavini, autore pluripremiato a livello internazionale e docente di grande esperienza.

L’iniziativa, aperta a fotografi di ogni livello, propone un viaggio formativo tra teoria e pratica alla scoperta del patrimonio paesaggistico e architettonico del comune. Oltre ad affinare le proprie competenze tecniche, i partecipanti contribuiranno attivamente alla realizzazione di un progetto fotografico collettivo che verrà utilizzato dal Comune come strumento di promozione e comunicazione del territorio.

Il percorso inizierà con una sessione teorica dedicata alla progettazione fotografica e proseguirà con esplorazioni sul campo in alcuni dei luoghi più iconici e suggestivi dell’area. Tra le tappe principali spicca il Museo Civico Parisi Valle, prestigiosa sede di arte contemporanea costruita direttamente sul fiume Giona, punto di riferimento culturale per il territorio e spazio architettonico di rara bellezza, ideale per esercizi visivi di alto profilo.

Il programma prevede inoltre la visita alla Chiesetta di San Rocco del XVI secolo, in posizione panoramica sul Lago Maggiore, e al Borgo Imperiale, recentemente inserito tra i “Borghi più belli d’Italia 2024”. Si attraverseranno paesaggi mozzafiato come quelli della Forcora, a 1179 metri di altitudine, e del Lago Delio, bacino naturale e diga a servizio della centrale idroelettrica. Il Parco Giona, con la sua zona balneare, la Chiesa della Madonna della Neve su promontorio, la palestra di roccia e la storica frazione di Cadero – con i suoi mosaici, il lavatoio e il “circolino” – completeranno l’itinerario visivo.

A conclusione del workshop, le immagini raccolte saranno editate collettivamente: non solo esercizio formativo, ma contributo concreto alla creazione di un archivio visivo che il Comune potrà utilizzare in brochure, campagne promozionali, comunicazione istituzionale e valorizzazione turistica.

Un’esperienza che intreccia arte, territorio e partecipazione attiva, lasciando ai partecipanti non solo nuove competenze fotografiche, ma anche la consapevolezza di aver dato forma – attraverso l’obiettivo – a un racconto collettivo che parla di bellezza, identità e memoria.