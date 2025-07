Cunardo in festa: la sagra della patata tra gusto e beneficenza

Da venerdì 1 a domenica 3 agosto alla Baita del fondista a Cunardo (via per Bedero) è in programma la diciassettesima edizione della

Sagra della Patata

Ogni giorno si cena a partire dalle 19, domenica si pranza dalle 12. I piatti sono cucinati rigorosamente da patata fresca italiana e l’intero incasso sarà destinato alla Scuola dell’infanzia di Cunardo.

Durante la sagra la Baita del fondista sarà raggiungibile in auto (fino ad esaurimento dei parcheggi), con i bus navetta in partenza dal parcheggio Tigros (via Varesina) e dal parcheggio in Via Rossini (Campo sportivo comunale) oppure a piedi e in bicicletta grazie alla pista ciclabile della Valganna (da Ganna o da Ponte Tresa).



La festa è nata nel 2006 per sostenere l’asilo che allora rischiava la chiusura. «Bisognava trovare i fondi per evitare la chiusura della scuola materna – raccontano gli organizzatori della sagra – e i cunardesi decisero che andava fatto quello che sapevano fare meglio: una festa». Nasce così la Sagra della Patata, una manifestazione il cui intero incasso è destinato al bilancio dell’asilo di Cunardo, scuola paritaria che da 145 anni accoglie i bambini della comunità. L’allora consiglio di amministrazione fece appello a tutte le associazioni ed i gruppi del paese che risposero positivamente. Venne quindi scelto il famoso tubero come ingrediente principe della festa per la sua semplicità e per la varietà di ricette esistenti.

«Questa felice intuizione si è trasformata in una delle più grandi ed apprezzate sagre gastronomiche della provincia di Varese – commenta Roberta Tuzzi, presidente del Cda dell’asilo -. In questi anni grazie agli utili dell’iniziativa è stato possibile non solo ristrutturare l’edificio della scuola materna ma soprattutto potenziare l’offerta formativa e i percorsi di inclusione per bambini e famiglie».

I numeri descrivono il successo della sagra: ogni anno vengono servite ai tavoli più di 12.000 portate e oltre 2.200 porzioni di gnocchi.

>«Anche quest’anno tutto questo non sarebbe possibile senza la nostra grande squadra di volontari. Voglio però anche ringraziare le attività commerciali del paese e gli sponsor che collaborano con noi. Si mangia bene e si fa del bene – conclude Roberta Tuzzi – per questo è la festa di beneficenza più buona che ci sia». Alle casse sarà possibile pagare tramite Pos.

Per festeggiare il rinnovato menù della Sagra si svolgerà inoltre una gara tra i piatti da patata fresca. A giudicare il piatto più gustoso 2025 sarà una giuria composta da rappresentanti delle istituzioni, giornalisti e personalità del territorio.

La manifestazione si svolgerà anche in caso di maltempo.

Tutte le informazioni dettagliate sulla sagra e sui menù si possono trovare sui social della Sagra della patata di Cunardo: Facebook e Instagram.