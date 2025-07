“Biblioteche in Scena” chiude con La Traviata a Castellanza

Il melodramma Verdiano approda nello spazio della Biblioteca Civica di Castellanza per il gran finale di “Biblioteche in Scena”. Sabato 26 luglio alle 21, la piazza antistante la Biblioteca di piazza Castegnate ospiterà «Opera Shot!», il format di divulgazione dell’opera lirica della Compagnia Iagulli-Raimondi dedicato a «La Traviata» di Giuseppe Verdi. L’attore Stefano Iagulli guiderà il pubblico nella tormentata storia d’amore tra Alfredo Germont e Violetta Valéry attraverso un approccio che bilancia narrazione teatrale e musica dal vivo, rendendo accessibile uno dei capolavori assoluti del repertorio operistico. Il progetto utilizza tecniche di teatro popolare per decostruire la complessità del melodramma e avvicinare il pubblico alla tradizione lirica italiana.

Lo spettacolo conclude il cartellone castellanzese di “Biblioteche in Scena”, iniziativa sostenuta da Fondazione Cariplo attraverso il bando “Cultura Diffusa 2024” che ha trasformato 15 biblioteche della provincia di Varese in palcoscenici per 30 spettacoli gratuiti. Il progetto, curato da TDB Impresa Sociale in collaborazione con il Sistema Bibliotecario Busto Arsizio-Ticino-Valle Olona, rappresenta un modello innovativo di fruizione culturale territoriale.

«Opera Shot!» si inserisce nella strategia di “democratizzazione” dell’opera lirica attraverso format divulgativi che mantengono la qualità artistica dell’originale utilizzando codici comunicativi contemporanei. L’esperienza della Compagnia Iagulli-Raimondi nel teatro di narrazione consente di rendere fruibili capolavori musicali storicamente percepiti come elitari. L’iniziativa completa un percorso culturale estivo che ha spaziato dal teatro-canzone al teatro shakespeariano, dimostrando le potenzialità delle biblioteche come centri di produzione culturale multidisciplinare. L’ingresso è gratuito. In caso di maltempo, lo spettacolo si terrà nella Sala Conferenze all’interno della Biblioteca Civica. Informazioni: tel. 0331 503696, biblioteca@comune.castellanza.va.it