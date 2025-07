Due interpellanze della minoranza di Cocquio Trevisago su cimiteri e centro raccolta rifiuti

Sono due le interpellanze dei consiglieri del gruppo di minoranza “Primavera” – a firma Andrea Andreoli, Daria Ballarin, Vittorio Griffini e Giorgio Munaretto – che riaccendono il dibattito sullo stato del decoro urbano e sulla gestione dei servizi pubblici a Cocquio Trevisago.

Nel primo documento i firmatari denunciano il persistente stato di degrado del centro raccolta rifiuti: manto stradale dissestato, allagamenti ricorrenti, servizi igienici inutilizzabili dal personale (che è costretto a recarsi in strutture esterne) e mancata manutenzione del verde interno ed esterno. “Abbiamo già sollevato il problema in Consiglio nel 2024, ma nulla è stato fatto”, si legge. I consiglieri chiedono risposte urgenti al Sindaco e all’assessore competente e allegano scatti (nella foto, la strada di ingresso al centro raccolta) a supporto delle criticità segnalate.

La seconda interpellanza, del 21 marzo 2025, riguarda invece la gestione delle concessioni cimiteriali. I consiglieri contestano l’adozione di una modalità di notifica delle riesumazioni o di variazione della concessione tramite cartelli sui monumenti funebri e criticano la trasformazione d’ufficio delle concessioni perpetue in contratti quarantennali, definendola una «pressione fiscale» inaccettabile. Viene inoltre messa in discussione l’urgenza di tali decisioni, ricordando che presso il cimitero di Caldana esistono aree libere. Infine, i consiglieri chiedono di escludere dall’esumazione figure di rilievo storico-culturale, come Luciano Ferriani, Fausta Cialente, Fernanda Gattinoni ed Esteban Canal, e contestano il mancato utilizzo del periodico comunale Insieme per conoscere per informare la cittadinanza.

La richiesta presentata dalla minoranza riguarda la possibilità di inserire le due interpellanze all’ordine del giorno alla prima convocazione utile del Consiglio Comunale.