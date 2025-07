Escursionisti in difficoltà sul sentiero per l’Alpe Devero: salvati dai vigili del fuoco di Domodossola

Nella tarda mattinata di martedì, intorno alle 11:30, due escursionisti cinquantenni, uno di nazionalità svizzera e l’altro tedesca, si sono trovati in difficoltà lungo il sentiero che collega l’Alpe Vallé all’Alpe Devero.

L’intervento di soccorso è stato coordinato dai vigili del fuoco del distaccamento di Domodossola, con il supporto dell’elicottero del reparto volo dei vigili del fuoco di Torino. I due escursionisti sono stati localizzati grazie alle informazioni da loro stessi fornite e successivamente recuperati con l’ausilio dell’elicottero.

Una volta messi in salvo, sono stati trasportati in una zona sicura, dove ad attenderli vi erano il personale sanitario e altri operatori dei vigili del fuoco. Le loro condizioni di salute sono apparse buone e non si è reso necessario il ricovero ospedaliero.