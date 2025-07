Nuovo consiglio di amministrazione per ComoNext Innovation Hub

Si è insediato ufficialmente il nuovo Consiglio di Amministrazione di ComoNExT – Innovation Hub, segnando un passaggio significativo nella governance del polo tecnologico comasco.

Il nuovo CDA passa da cinque a nove membri, con l’obiettivo di rafforzare la rappresentanza del territorio e delle sue componenti economiche, accademiche e istituzionali. Un ampliamento coerente con la vocazione di ComoNExT di fare sistema e diventare punto di riferimento per l’innovazione e lo sviluppo dell’intera area Insubrica, in particolare per il tessuto delle piccole e medie imprese. Nel nuovo assetto saranno presenti rappresentanti delle associazioni datoriali, Confindustria Como e Varese, della Camera di Commercio di Como-Lecco, del mondo universitario, imprenditori ed esponenti degli istituti di credito già soci del parco scientifico.

A conferma della continuità e della visione strategica intrapresa, viene rinnovata la fiducia al professor Enrico Lironi, che mantiene la carica di Presidente, mentre Ivan Parisi, attuale Direttore Generale, entra nel Consiglio in qualità di Amministratore Delegato. Il ruolo di Vice Presidente viene assunto invece da Stefano Poliani, per Confindustria Como.

Completano il nuovo Consiglio:

Angelo Porro – BCC Cantù per Istituti di credito

Massimo Caccia – UnInsubria per CCIAA CO-LC

Aura Bertoni – Uni Bocconi per CCIAA CO-LC

Barbara Colombo – Confindustria Varese e Università LIUC

Elena Priotti – INTESA SAN Paolo per Istituti di credito

Luca Galli – Comune di Lomazzo

Marco Torres, Presidente collegio sindacale

Marilena Biella – Sindaco Effettivo

Carlo Porta – Sindaco effettivo

«Ringraziamo sentitamente il Consiglio di amministrazione uscente per la dedizione, la competenza e l’impegno profuso durante il mandato – dichiara il Presidente Enrico Lironi – Il loro contributo è stato fondamentale per accompagnare ComoNExT in una fase di crescita e consolidamento del suo ruolo come hub dell’innovazione. Rivolgiamo al nuovo CDA i migliori auguri di buon lavoro: ci attendono sfide importanti e nuove opportunità per rafforzare ulteriormente la nostra missione a servizio del territorio e delle imprese».

ComoNExT – Innovation Hub

Polo tecnologico attivo dal 2010 con sede a Lomazzo (CO) presso l’ex Cotonificio Somaini. Oggi accoglie più di 130 imprese innovative (startup, pmi e big corp); è incubatore di startup certificato MiMIT e sede della Manufacturing Academy. Qui, a partire dal 2016, ha preso forma il modello della NExT Innovation e si è generata l’idea di replicare tale modello in altri territori attraverso una newco: C.NEXT S.p.A. Società Benefit.