Pedalata solidale a Ternate con ParkinsOnMove: sport, inclusione e beneficenza sul lago di Comabbio

Una mattinata di sport e solidarietà ha animato il Parco Berrini di Ternate, punto di partenza e arrivo della Pedalata Solidale organizzata da Ciclovarese in collaborazione con WoodinStock e a favore dell’associazione ParkinsOnMove.

«Oggi abbiamo mandato un bel messaggio ai parkinsoniani. È stata un’iniziativa più che positiva», ha dichiarato l’associazione ParkinsOnMove, ringraziando tutti coloro che hanno reso possibile l’evento. Un riconoscimento che i dirigenti di Ciclovarese hanno accolto con entusiasmo: «Sono parole che valgono più di qualsiasi trofeo. Il nostro grazie va a WoodinStock per l’opportunità e a tutti i partecipanti. L’intero ricavato delle iscrizioni è stato devoluto allo scopo benefico prefissato».

La pedalata, che ha abbracciato il giro del lago di Comabbio, ha coinvolto numerosi appassionati, tra singoli ciclisti e gruppi sportivi, tra cui il GC Campo dei Fiori di Cocquio Trevisago, il GS Berti di Bedero Valcuvia, il Club Il Puma di Taino, il GS Contini di Monvalle, gli Amici del Ciclismo e naturalmente Ciclovarese, che si è aggiudicato il trofeo per il gruppo più numeroso, offerto da Ottica Zago di Varese.

Molto sentita anche la partecipazione degli atleti di ParkinsOnMove, giunti da ogni parte d’Italia e in piena preparazione per il prossimo Giro d’Italia di ParkinsOnMove, in programma dal 23 al 28 agosto, da Castellammare di Stabia a Lecce.

Un evento che ha unito salute, impegno sociale e passione per il ciclismo.