Piazzolla loves Gershwin, l’orchestra Canova a Villa Toeplitz

L’Orchestra Canova torna protagonista dell’estate musicale varesina con Piazzolla loves Gershwin, un programma che guarda oltre i confini del repertorio tradizionale intrecciando tango e jazz sulle orme di due giganti del Novecento: Astor Piazzolla e George Gershwin.

Il concerto si terrà domenica 20 luglio 2025, ore 18.00 (apertura ore 17.30) Esedra di Villa Toeplitz – Varese (Viale Giovan Battista Vico). In caso di maltempo: Chiesa di S. Stefano a Velate, Varese (P.za Santo Stefano, 7, Varese).

L’incontro immaginario tra Buenos Aires e New York prende vita attraverso le voci di due mondi sonori tanto affascianti quanto legati alle radici culturali oltreoceano. Dai tanghi cantati e strumentali – con i celebri Libertango e Oblivion o i meno conosciuti Adiós Nonino e Siempre se vuelve a Buenos Aires – l’itinerario musicale di Piazzolla Loves Gershwin passa agli standard jazz Our Love is here to stay e My man’s gone now, sino alle rivisitazioni personali di Paola Fernandez dell’Erba, rendendo omaggio allo spirito innovativo e alla sensibilità di due colonne portanti della musica del Novecento.

Cantante argentina dalla lunga e variegata carriera internazionale, Paola Fernandez dell’Erba è attiva nella ricerca vocale tra tango, jazz e musiche popolari del Sudamerica.

Collabora regolarmente con formazioni e istituzioni di primo piano in Europa e America Latina facendosi notare al grande pubblico per l’intensità delle sue interpretazioni e la profondità del suo lavoro musicale. Dirige l’Orchestra Canova il direttore e fondatore Enrico Pagano.

Un anno di grandi riconoscimenti per l’Orchestra Canova

Il 2025 segna un traguardo importante per l’Orchestra Canova, selezionata tra oltre cento candidature come uno dei 17 vincitori del prestigioso bando “Olimpiadi della Cultura” 2025–2026, promosso da Regione Lombardia. Un riconoscimento che conferma il valore artistico e la visione innovativa dell’ensemble – al centro della vita culturale lombarda. A questo si aggiunge il successo ottenuto con il Bando Arte & Cultura 2025 della Fondazione Comunitaria del Varesotto, dove l’Orchestra ha ricevuto uno dei finanziamenti più elevati tra tutti i progetti approvati, a testimonianza del forte radicamento sul territorio e della qualità delle sue proposte culturali.

Biglietti

Posto unico: 8 € | Ridotto Under 30: 5 €. Ingresso gratuito per persone con disabilità e minori di 10 anni.

Informazioni e biglietti disponibili qui e alla biglietteria c/o Villa Toeplitz il giorno del concerto.