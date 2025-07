Quarta passeggiata naturalistica gratuita nel Plis Valle della Bevera

Domenica 3 agosto 2025, un’escursione naturalistica gratuita offre l’opportunità di esplorare uno degli angoli più suggestivi della nostra area: la Valle della Bevera. Questa è la quarta passeggiata del ciclo di eventi promossi dai Comuni del PLIS Parco Valle della Bevera, un’occasione per immergersi nella natura e scoprire la biodiversità che caratterizza il Parco Locale d’Interesse Sovracomunale.

L’evento è aperto a tutti: cittadini, famiglie, appassionati di natura e curiosi. A partire dalle 9:00, i partecipanti si ritroveranno nel parcheggio di Via Brughiera, all’altezza del Tennis Induno APD Aurora, per un’escursione che avrà inizio alle 9:10. Concluderà la mattinata di esplorazione intorno alle 13:00. La passeggiata sarà guidata dalla Dott.ssa Donatella Reggiori, geologa e guida del Parco Campo dei Fiori, con il supporto di Alberto Colatore della Guardia Ecologica Volontaria.

Durante l’escursione, si parlerà della fauna e flora che popolano le aree umide e i boschi del PLIS, con particolare attenzione all’importanza di questi ecosistemi e alla loro tutela ambientale. Un’opportunità per acquisire una conoscenza più profonda dell’ambiente naturale che ci circonda e per comprendere il valore della biodiversità.

La passeggiata è gratuita e adatta a tutti: adulti, bambini e famiglie. Si consiglia di indossare abbigliamento comodo e scarpe adatte per un’escursione di breve durata. È gradita la prenotazione al seguente link: Prenotazione Passeggiata.

In caso di maltempo, l’evento sarà rinviato a data da destinarsi. Per informazioni, è possibile contattare la Dott.ssa Donatella Reggiori via email all’indirizzo donatellareggiori@gmail.com o telefonicamente al numero 366 9727605.