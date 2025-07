Regione Lombardia sostiene le sale cinematografiche indipendenti con 500.000 euro

L’assessore di Regione Lombardia alla Cultura Francesca Caruso ha annunciato una nuova iniziativa a favore delle sale cinematografiche indipendenti lombarde, destinando un contributo di 500.000 euro per l’edizione 2025-2026 del progetto Next. La Linea F del programma sostiene la produzione e la programmazione di spettacoli culturali, promuovendo la valorizzazione delle sale cinematografiche come luoghi di aggregazione e crescita culturale.

Le sale cinematografiche sono da sempre luoghi di socializzazione, educazione e cultura. Tuttavia, con il cambiamento delle abitudini di consumo e le difficoltà economiche, queste strutture rischiano di scomparire. Il nuovo bando regionale intende rispondere a questa emergenza, offrendo un sostegno concreto a chi continua a investire nella qualità della proposta cinematografica.

Il contributo sarà destinato a sale cinematografiche attive sul territorio lombardo, che garantiscano almeno 150 giornate di apertura annuali e propongano una programmazione rivolta a diversi target, come scuole, famiglie e università del tempo libero. Le risorse a fondo perduto copriranno fino al 50% delle spese ammissibili, con un importo che varia da un minimo di 4.000 a un massimo di 18.000 euro per struttura.

Un’opportunità per valorizzare la cultura cinematografica locale

La Linea F, parte integrante del progetto Next, promuove iniziative che spaziano dalle rassegne tematiche, come arte, musica, storia e ambiente, a proiezioni in lingua originale, incontri con registi e attività educative. Il bando, aperto dal 17 luglio al 18 settembre 2025, sarà una risorsa fondamentale per quei cinema che operano in contesti svantaggiati e che vogliono contribuire alla costruzione di un pubblico più ampio.

“Sostenere il cinema di prossimità significa difendere un modello di comunità”, ha dichiarato l’assessore Caruso. “La sala cinematografica è spesso l’unico presidio culturale stabile in molte zone della Lombardia, dove il proiettore acceso significa la possibilità di crescere insieme, anche in piccoli centri”.

Le domande di partecipazione dovranno essere presentate tramite il portale regionale, e la selezione dei beneficiari avverrà in base alla qualità delle proposte, al radicamento territoriale e alle collaborazioni attivate. Le sale che presenteranno progetti con una significativa quota di film italiani ed europei saranno premiate, così come quelle che daranno spazio alla formazione e all’educazione del pubblico.

L’impegno di Regione Lombardia per la cultura cinematografica

La Linea F è parte di un ampio progetto, il Next – Laboratorio delle idee, che prevede sette azioni in totale, con un budget di 2,6 milioni di euro per il triennio 2025-2027. Il bando prevede un finanziamento in due tranche: il 90% all’approvazione della convenzione e il restante 10% al termine della rendicontazione finale.

“Regione Lombardia investe sul cinema perché sappiamo che senza luoghi di cultura accessibili non c’è sviluppo possibile”, ha concluso Caruso. “Questo bando è un segnale forte a chi crede ancora che vedere un buon film insieme, in una sala, sia un modo per sentirsi parte di una comunità”.