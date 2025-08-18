Varese News

Gallarate/Malpensa

Cassano Magnago: scoperti due lavoratori in nero, uno irregolare sul territorio

I militari della Compagnia di Gallarate della Guardia di Finanza hanno effettuato il controllo in un esercizio commerciale attivo nel settore della ristorazione

guardia di finanza gallarate

Nel corso di un controllo effettuato dai militari della Compagnia di Gallarate della Guardia di Finanza in un esercizio commerciale di Cassano Magnago, attivo nel settore della ristorazione, sono stati trovati due lavoratori impiegati “in nero” tra i sette presenti al momento della verifica. I due operavano rispettivamente come cuoco e cameriere.

Lavoratore straniero irregolare ed espulsione

Uno dei lavoratori è risultato irregolare sul territorio nazionale. Al momento dell’ispezione ha esibito un passaporto scaduto dal 2018 e un permesso di soggiorno non più valido. Accertata la sua posizione, è stato accompagnato in Questura a Varese, dove gli è stato notificato un decreto di espulsione.

Il datore di lavoro è stato deferito alla Procura della Repubblica di Busto Arsizio. Contestualmente, sono state elevate sanzioni amministrative comprese tra 4.290 e 25.740 euro, incrementate del 20% proprio a causa della presenza del lavoratore irregolare.

Sospensione dell’attività

Poiché la percentuale di lavoratori irregolari superava il 20% del totale degli occupati, l’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Varese ha disposto la sospensione dell’attività. Il provvedimento potrà essere revocato solo a seguito della regolarizzazione del personale e del pagamento di una somma pari a 2.500 euro per ciascun lavoratore in nero.

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 18 Agosto 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.