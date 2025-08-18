Cassano Magnago: scoperti due lavoratori in nero, uno irregolare sul territorio
I militari della Compagnia di Gallarate della Guardia di Finanza hanno effettuato il controllo in un esercizio commerciale attivo nel settore della ristorazione
Nel corso di un controllo effettuato dai militari della Compagnia di Gallarate della Guardia di Finanza in un esercizio commerciale di Cassano Magnago, attivo nel settore della ristorazione, sono stati trovati due lavoratori impiegati “in nero” tra i sette presenti al momento della verifica. I due operavano rispettivamente come cuoco e cameriere.
Lavoratore straniero irregolare ed espulsione
Uno dei lavoratori è risultato irregolare sul territorio nazionale. Al momento dell’ispezione ha esibito un passaporto scaduto dal 2018 e un permesso di soggiorno non più valido. Accertata la sua posizione, è stato accompagnato in Questura a Varese, dove gli è stato notificato un decreto di espulsione.
Il datore di lavoro è stato deferito alla Procura della Repubblica di Busto Arsizio. Contestualmente, sono state elevate sanzioni amministrative comprese tra 4.290 e 25.740 euro, incrementate del 20% proprio a causa della presenza del lavoratore irregolare.
Sospensione dell’attività
Poiché la percentuale di lavoratori irregolari superava il 20% del totale degli occupati, l’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Varese ha disposto la sospensione dell’attività. Il provvedimento potrà essere revocato solo a seguito della regolarizzazione del personale e del pagamento di una somma pari a 2.500 euro per ciascun lavoratore in nero.
