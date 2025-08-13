“Cortile in Versi“, una serata speciale nel borgo dipinto di Arcumeggia

Dopo l’inatteso, inedito e recentissimo successo della Notte dei Poeti a villa Toeplitz a Varese, dedicata a Sergio Endrigo e all’amore, “La corte del Poeta” di via Sant’Antonio 4 ad Arcumeggia organizza sabato 16 agosto ore 20,45 al fresco del borgo dipinto una serata di poesia denominata “Cortile in Versi”, con autori di grande rilevanza artitistica e poetica italiana.

Sono invitati a infatti leggere Serena Nardi, Adelio Rigamonti, Dino Azzalin e che offriranno al pubblico versi editi e inediti.

Serena Nardi direttrice artistica di VaresEstense Festival Menotti, regista, attrice, drammaturga si occupa di teatro, opera lirica e poesia .

Adelio Rigamonti poeta, critico e autore teatrale milanese, suoi versi in antologia scolastica per licei. Pubblicazioni Soglie 2001, Grammofoni Operai 2009, “lo sparso” 2014 con prefazione Giancarlo Majorino; di prossima pubblicazione “Pandemia ed altri malanni” a cura di Maurizio Cucchi.

Dino Azzalin arcumeggiano d’adozione, poeta laureato, è una delle voci più originali della sua generazione nell’ambito della “linea lombarda”. Ha pubblicato ben undici libri di cui cinque di poesia con l’editore Crocetti ed è stato l’ideatore della storica “Notte dei Poeti” che ha visto anche Arcumeggia e la Valcuvia, come location itinerante. Nota la sua amicizia con maestri di poesia Andrea Zanzotto e Alda Merini, e con altri autori famosi della poesia italiana contemporanea. La serata sarà preceduta da un rinfresco a cura di “b&b nella splendida location La Corte dei Poeti”, fatta di storia del nostro territorio e di poesia. Visti gli spazi limitati si prega di prenotare al numero wathsupp: 3391003940