Versi e stelle cadenti a Villa Toeplitz per la Notte dei Poeti di Varese

Un appuntamento che unisce lirica, versi e spettacolo del cielo per la 38^ edizione dell’evento ideato da Dino Azzalin

La magia della poesia incontra la musica e il cielo stellato domenica 10 agosto 2025 alle 21.30 a Villa Toeplitz di Varese. Torna la Notte dei Poeti, storica rassegna ideata da Dino Azzalin e inserita nel Varese Estense Festival Menotti, diretto da Serena Nardi. Un’edizione speciale dedicata a Sergio Endrigo, nel ventesimo anniversario della sua scomparsa, con un titolo che richiama uno dei suoi brani più amati: Io che amo solo te.

Poesia e musica sotto le stelle

La serata, a ingresso libero, si svolgerà nell’Esedra del parco della villa, scenario ideale per un evento che intreccia parole e note in un’atmosfera intima e suggestiva. I protagonisti saranno venticinque poeti italiani che alterneranno letture di testi celebri a componimenti personali sul tema dell’amore, inteso in tutte le sue sfumature: dall’affetto passionale alla riflessione civile e spirituale.

Accanto alla poesia, spazio alla musica con la soprano Mariachiara Cavinato e il pianista Fabio Bruno, impegnati in celebri arie liriche e brani della tradizione.

Omaggio a Endrigo e danza del fuoco

La Notte dei Poeti renderà omaggio a Sergio Endrigo con un momento dedicato al brano Io che amo solo te, introdotto da Claudio Ricordi, discendente della storica casa editrice musicale e amico del cantautore.

Non mancherà l’atteso spettacolo della danza del fuoco a cura dello Studio Festi, seguito dalla lettura collettiva della poesia “X Agosto” di Giovanni Pascoli, diventata simbolo dell’evento per la coincidenza con la notte di San Lorenzo.

Il programma

Ore 21.30 – Apertura con saluti e introduzione

Esibizioni musicali di Mariachiara Cavinato (soprano) e Fabio Bruno (pianoforte)

Letture poetiche: ogni autore propone un testo di un altro poeta e uno proprio

Danza del fuoco a cura dello Studio Festi

Recita collettiva della poesia “X Agosto” di Pascoli

Omaggio a Sergio Endrigo con “Io che amo solo te”

In caso di maltempo, la manifestazione sarà rinviata a domenica 17 agosto.

Informazioni utili

L’evento è organizzato da Cascina della Poesia con il patrocinio del Comune di Varese. L’ingresso è libero. Per informazioni: 335 7160527 – cascinadellapoesia@gmail.com.