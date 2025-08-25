Divorzi e nuove fasi: quando bisogna anche traslocare

Il ritorno dalle vacanze è spesso problematico per moltissime coppie che rompono proprio in quel periodo la propria relazione. Il problema è doppio perché uno dei due dovrà provvedere a trovare una nuova abitazione e non è una cosa facile.

L’amore è eterno…finché non si va in vacanza

Un giuramento d’amore eterno. Almeno fino al ritorno dalle vacanze. Sì, perché le richieste di separazione e di divorzio aumentano proprio al rientro dal periodo di svago o ferie. Lo chiamano “effetto rientro dalle vacanze” e può essere ricondotto a diversi fattori, quali? Quello principale è proprio il tempo trascorso insieme. Potrebbe sembrare un paradosso; eppure, i lunghi giorni a stretto contatto senza “il distacco” delle ore lavorative risultano determinanti. Molti sono gli studiosi che affrontano la questione e cercano di trovare risposte alle domande che possono emergere.

La vacanza? Dovrebbe avere una funzione di relax invece aumenta le problematiche

Gli avvocati matrimonialisti si sfregano le mani e assumono i diversi casi che sono seguiti anche dagli psicologi che registrano questo aumento di casi, divorzi e volontà di chiudere la relazione. Si dice di aspettare tutto l’anno la vacanza per godere di un po’ di riposo, per staccare la spina, per ricaricare le batterie. In realtà molte coppie tornano peggio di prima. La vacanza dovrebbe rilassare le persone e invece aumentano sentimenti negativi di sopportazione, stress del periodo precedente del viaggio e dei giorni del soggiorno e il tornare a galla di problematiche precedentemente esistenti. Insomma, la vacanza si può considerare per molte persone la pietra tombale del matrimonio. Crisi del settimo anno? No, si può parlare tranquillamente di crisi del periodo di vacanza.

Emerge un altro problema quello di trovare una nuova abitazione

Questo porta a diverse conseguenze, una su tutte quella economica. Non solo per il discorso del mantenimento ma proprio per trovare una nuova abitazione. La vita cambia all’improvviso e uno dei due deve per forza cambiare casa. La fretta però non è buona consigliera: le fregature sono dietro l’angolo, specialmente per chi dimostra una certa fretta per trovare un alloggio nuovo, di proprietà o in affitto. Ci sono dei portali dedicati che possono mostrare e confortare soluzioni ideali a seconda delle singole esigenze. Piattaforme di affitto temporaneo come Spotahome offrono un ventaglio di soluzioni davvero imperdibili per tutti. Un solo click dal vostro telefono cellulare per entrare in un mondo da conoscere bene come quello dell’affitto di casa.

I costi della separazione costringono però le coppie a rimanere insieme controvoglia

L’Istat attraverso i suoi dati sottolinea come ci sia un evidente calo dei matrimoni: inevitabilmente però si registra allo stesso modo un calo delle separazioni. Come a dire, non ci sposiamo e non avremo problemi di questo genere! Ciò nonostante, il periodo del rientro dalle vacanze è quello, diciamo così, incriminato! C’è però chi preferisce rimanere insieme nonostante le difficoltà per alcuni motivi, tra cui le spese elevate del divorzio (anche sotto l’aspetto legale). Il matrimonio e l’idillio di coppia, quindi, sognati e preparati per anni, potrebbero svanire dopo pochi giorni di vacanze. Incredibile eppure è così. Se siete una coppia e voleste partire…pensateci bene!