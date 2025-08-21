Latinfiexpo, un weekend di musica e spettacoli a Rescaldina

Dopo un Ferragosto all’insegna del ritmo, il villaggio del divertimento di Rescaldina torna a riaccendersi con tre serate speciali al Latinfiexpo, l’appuntamento estivo che fino al 7 settembre fa ballare e divertire migliaia di persone con i suoi 8.500 metri quadrati di pura festa.

Venerdì 22 agosto: Noche de Teteo e workshop di Lindy Hop

Il fine settimana si apre con un venerdì ricco di energia. In programma la Noche de Teteo, serata tutta dedicata al ritmo caraibico, e uno speciale workshop di Lindy Hop, il ballo swing che sta conquistando sempre più appassionati. A completare lo spettacolo, l’atmosfera festosa di un “venerdì spettacolare” pensato per scatenarsi fino a notte fonda.

Sabato 23 agosto: La Noche Perfecta con ospiti speciali

Il sabato si accende con grandi ospiti per La Noche Perfecta, l’evento che porta sul palco artisti e performance di alto livello. Tra le sorprese della serata ci sarà anche l’energia di Caramelo, che accompagnerà il pubblico fino al cuore della notte, e l’attesissimo Led Show di Karina e Giada, un’esibizione luminosa che unisce danza e spettacolo visivo.

Domenica 24 agosto: GIORNATA DI CHIUSURA

Martedì 26 agosto: la fiesta delle donne e show Heels Dance

Il martedì al Latin Flexpo è sempre speciale. Il 26 agosto le protagoniste assolute saranno le donne, con l’ingresso a soli 2 euro tutta la notte. L’appuntamento è con la Fiesta de las Mujeres, serata pensata per divertirsi tra amiche, ma anche con sorprese per tutti: ogni martedì infatti chi festeggia il compleanno riceve in regalo la bottiglia. A rendere ancora più travolgente la serata sarà lo show di Heels Dance, uno spettacolo elegante e potente, che mixa femminilità e forza scenica.

Un villaggio del divertimento che non si ferma

Dal martedì alla domenica, dalle 19.30 alle 3 del mattino, il Latin Flexpo è il punto di riferimento dell’estate a Rescaldina, con eventi sempre diversi e spettacoli capaci di coinvolgere ogni generazione.

L’appuntamento è in via Togliatti, presso il Centro Commerciale Rescaldina.

Info e prenotazioni: 335 535 9144 – 346 233 2335.