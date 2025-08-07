Varese News

Ferragosto a tutto ritmo con Latin Flexpo: due giorni di festa a Rescaldina

Due eventi imperdibili presso il Centro Commerciale di Rescaldina. Musica, cibo, danze e divertimento saranno i protagonisti assoluti

Latinexpo
Sagre, Fiere e Feste

14 Agosto 2025 - 15 Agosto 2025

Ferragosto si avvicina e LATINFIEXPO è pronto ad accendere la festa con due eventi imperdibili presso il Centro Commerciale di Rescaldina. Musica, cibo, danze e divertimento saranno i protagonisti assoluti di giovedì 14 e venerdì 15 agosto per celebrare l’estate in grande stile.

Giovedì 14 agosto: Hawaiian Party e cena sotto le stelle

Si parte giovedì 14 agosto alle ore 19:30 con un’esplosione di colori e ritmi caraibici nel segno del Ferragosto Hawaiian Party. In collaborazione con le migliori scuole di ballo, la serata offrirà:

  • Paella + sangria + anguria a 15€
  • Grigliata + sangria + anguria a 20€

Il tutto accompagnato da 5 aree di ballo tematiche per scatenarsi fino a tarda notte: Salsodromo, Piazza Cuba, Santo Domingo, Area Circus, con ritmi che spazieranno tra kizomba, country e revival anni ‘90.

Il parcheggio è ampio e gratuito, per accogliere tutti i partecipanti in sicurezza e comodità.

Venerdì 15 agosto: pranzo di Ferragosto con buffet no limits

Venerdì 15 agosto, si festeggia con il tradizionale Pranzo di Ferragosto, a partire dalle ore 12:30. Per soli 12 euro (bevande escluse) sarà possibile gustare un ricco buffet a volontà e partecipare a giochi e premi durante tutta la giornata.

Tre le sale aperte, ognuna con una proposta musicale diversa per accontentare tutti i gusti:

  • Sala 1: liscio con Pino Solemar
  • Sala 2: latino con animazione
  • Sala 3: disco revival anni ’90 e 2000

Una formula pensata per grandi e piccoli, dove convivialità e divertimento si fondono per un Ferragosto da ricordare.

Info e prenotazioni

La prenotazione è obbligatoria.

Per info:

  • Latino: 335 535 9144
  • Liscio: 340 141 7486
  • Info generali: 346 233 2335

Appuntamento dunque a Rescaldina in via Togliatti, presso il Centro Commerciale Rescaldina, facilmente raggiungibile dall’uscita autostradale di Castellanza.

