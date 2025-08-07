Rescaldina - Evento sponsorizzato
Ferragosto a tutto ritmo con Latin Flexpo: due giorni di festa a Rescaldina
Due eventi imperdibili presso il Centro Commerciale di Rescaldina. Musica, cibo, danze e divertimento saranno i protagonisti assoluti
Ferragosto si avvicina e LATINFIEXPO è pronto ad accendere la festa con due eventi imperdibili presso il Centro Commerciale di Rescaldina. Musica, cibo, danze e divertimento saranno i protagonisti assoluti di giovedì 14 e venerdì 15 agosto per celebrare l’estate in grande stile.
Giovedì 14 agosto: Hawaiian Party e cena sotto le stelle
Si parte giovedì 14 agosto alle ore 19:30 con un’esplosione di colori e ritmi caraibici nel segno del Ferragosto Hawaiian Party. In collaborazione con le migliori scuole di ballo, la serata offrirà:
- Paella + sangria + anguria a 15€
- Grigliata + sangria + anguria a 20€
Il tutto accompagnato da 5 aree di ballo tematiche per scatenarsi fino a tarda notte: Salsodromo, Piazza Cuba, Santo Domingo, Area Circus, con ritmi che spazieranno tra kizomba, country e revival anni ‘90.
Il parcheggio è ampio e gratuito, per accogliere tutti i partecipanti in sicurezza e comodità.
Venerdì 15 agosto: pranzo di Ferragosto con buffet no limits
Venerdì 15 agosto, si festeggia con il tradizionale Pranzo di Ferragosto, a partire dalle ore 12:30. Per soli 12 euro (bevande escluse) sarà possibile gustare un ricco buffet a volontà e partecipare a giochi e premi durante tutta la giornata.
Tre le sale aperte, ognuna con una proposta musicale diversa per accontentare tutti i gusti:
- Sala 1: liscio con Pino Solemar
- Sala 2: latino con animazione
- Sala 3: disco revival anni ’90 e 2000
Una formula pensata per grandi e piccoli, dove convivialità e divertimento si fondono per un Ferragosto da ricordare.
Info e prenotazioni
La prenotazione è obbligatoria.
Per info:
- Latino: 335 535 9144
- Liscio: 340 141 7486
- Info generali: 346 233 2335
Appuntamento dunque a Rescaldina in via Togliatti, presso il Centro Commerciale Rescaldina, facilmente raggiungibile dall’uscita autostradale di Castellanza.
LATINFIEXPO: l’estate latina di Rescaldina tra salsa, churrasco, artigianato e divertimento per tutta la famiglia