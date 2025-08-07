Ferragosto a tutto ritmo con Latin Flexpo: due giorni di festa a Rescaldina

Due eventi imperdibili presso il Centro Commerciale di Rescaldina. Musica, cibo, danze e divertimento saranno i protagonisti assoluti

Ferragosto si avvicina e LATINFIEXPO è pronto ad accendere la festa con due eventi imperdibili presso il Centro Commerciale di Rescaldina. Musica, cibo, danze e divertimento saranno i protagonisti assoluti di giovedì 14 e venerdì 15 agosto per celebrare l’estate in grande stile.

Giovedì 14 agosto: Hawaiian Party e cena sotto le stelle

Clicca e scarica il volantino

Si parte giovedì 14 agosto alle ore 19:30 con un’esplosione di colori e ritmi caraibici nel segno del Ferragosto Hawaiian Party. In collaborazione con le migliori scuole di ballo, la serata offrirà:

Paella + sangria + anguria a 15€

Grigliata + sangria + anguria a 20€

Il tutto accompagnato da 5 aree di ballo tematiche per scatenarsi fino a tarda notte: Salsodromo, Piazza Cuba, Santo Domingo, Area Circus, con ritmi che spazieranno tra kizomba, country e revival anni ‘90.

Il parcheggio è ampio e gratuito, per accogliere tutti i partecipanti in sicurezza e comodità.

Venerdì 15 agosto: pranzo di Ferragosto con buffet no limits

Clicca e scarica il volantino

Venerdì 15 agosto, si festeggia con il tradizionale Pranzo di Ferragosto, a partire dalle ore 12:30. Per soli 12 euro (bevande escluse) sarà possibile gustare un ricco buffet a volontà e partecipare a giochi e premi durante tutta la giornata.

Tre le sale aperte, ognuna con una proposta musicale diversa per accontentare tutti i gusti:

Sala 1 : liscio con Pino Solemar

: liscio con Pino Solemar Sala 2 : latino con animazione

: latino con animazione Sala 3: disco revival anni ’90 e 2000

Una formula pensata per grandi e piccoli, dove convivialità e divertimento si fondono per un Ferragosto da ricordare.

Info e prenotazioni

La prenotazione è obbligatoria.

Per info:

Latino : 335 535 9144

: 335 535 9144 Liscio : 340 141 7486

: 340 141 7486 Info generali: 346 233 2335

Appuntamento dunque a Rescaldina in via Togliatti, presso il Centro Commerciale Rescaldina, facilmente raggiungibile dall’uscita autostradale di Castellanza.