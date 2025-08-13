Materia si prepara alla sfida: AperiSong torna con il “tris musicale”
Alla vigilia di Ferragosto torna a Materia il quiz musicale dell’estate: nuove manche, sfida finale con il “tris musicale” e un aperitivo tra risate e canzoni di ogni epoca
Musica, aperitivo e un pizzico di competizione: giovedì 14 agosto a Materia ritorna AperiSong, il quiz dell’estate che all’ora dell’aperitivo (ore 19.00) mette alla prova l’orecchio e la memoria musicale, tra un bicchiere e una risata.
Questa volta il gioco si rinnova, con nuove manche, di cui alcune a turni: ogni squadra avrà il suo momento per tentare la risposta.
E per decretare i vincitori, spazio a una sfida inedita. Gli spareggi tra primo e secondo posto e tra terzo e quarto saranno decisi con il “tris musicale”: per conquistare la propria X o il proprio cerchio (0) nella griglia bisognerà prima riconoscere il motivo in ascolto. Solo dopo averlo indovinato si potrà piazzare il segno, proprio come nel celebre gioco da tavolo.
Un modo diverso di vivere la vigilia di Ferragosto: tra note che arrivano da ogni epoca e genere, il gusto dell’aperitivo e il divertimento della sfida.
COME PARTECIPARE
Per partecipare all’Aperisong è necessaria la prenotazione cliccando QUI.
Gli eventi sono riservati ai soci dell’associazione Anche Io APS: la tessera annuale costa 15
euro e consente l’accesso a tutte le iniziative e agli spazi di Materia.
È possibile iscriversi in loco o preiscriversi online cliccando QUI.
Materia Spazio Libero si trova in via Confalonieri 5, Sant’Alessandro, Castronno.
