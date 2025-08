Milano by Bike: le piste ciclabili e i percorsi più belli

Quando arriva il momento di scegliere la città in cui svolgere il proprio percorso universitario, oltre all’offerta accademica e alla qualità dell’insegnamento, molti studenti si lasciano influenzare da alcuni fattori. Ad esempio, la vita sociale che offre la città di destinazione è importante, così come il costo della vita (affitti, trasporti e spese quotidiane), determinante per chi deve gestire un budget limitato. Anche la presenza di spazi verdi, eventi culturali e collegamenti comodi con altre città ha un peso nella scelta.

In questo contesto, Milano si conferma una delle mete più ambite, capace di unire atenei di prestigio, un’intensa offerta culturale, infinite opportunità di socialità e i vantaggi tipici di una grande metropoli. Inoltre, è molto ricca anche la disponibilità di stanze in affitto a Milano per studenti, con soluzioni abitative innovative che possono soddisfare ogni esigenza e budget. Se sei interessato a questo argomento, scopri di più sulle soluzioni di coliving su siti specializzati.

Milano ha poi un valore aggiunto molto ricercato soprattutto dagli studenti: la città offre infatti una rete di piste ciclabili in costante espansione, perfettamente integrate tra quartieri storici, parchi e aree periferiche. Vediamo quali sono quelle più particolari e i percorsi più belli per vivere Milano in bicicletta.

3 ottime piste ciclabili di Milano

Partiamo da quella che è in assoluto la pista più popolare e frequentata di Milano: la ciclabile Martesana. Lunga circa 35 km, parte dal Melchiorre Gioia, quartiere che offre varie opportunità in fatto di stanze in affitto a Milano per studenti, per arrivare a Trezzo sull’Adda. Si tratta di una pista pianeggiante e asfaltata, che sfiora borghi storici e offre punti di ristoro, aree picnic e scenari suggestivi sul Naviglio piccolo.

Molto bella anche la Ciclovia del Naviglio Grande, che si snoda per circa 20 chilometri seguendo l’Alzaia sinistra, dalla vivace Darsena fino ad Abbiategrasso, regalando atmosfere d’altri tempi.

A ovest di Milano c’è poi la ciclabile inserita all’interno del Parco delle Cave (il terzo parco cittadino per estensione): qui si snodano piste asfaltate e sentieri sterrati, con anelli da 4 a 10 km tra laghetti, boschetti e orti urbani. Una vera e propria oasi a due passi dal centro, con habitat di uccelli e presenza di flora spontanea.

3 fantastici percorsi ciclabili di Milano

Chi ha trovato stanze in affitto a Milano per studenti in zona centrale e vuole partire alla scoperta della città in bici può optare per il giro dei Navigli e del centro storico: si tratta di un classico circuito urbano che parte dalla Darsena, costeggia il Naviglio Grande e Pavese, arriva a Porta Ticinese e si inoltra verso il Parco Sempione e l’Arco della Pace. Dura circa 10 km e si può effettuare in mezza giornata, ammirando scorci storici, vie vivaci, locali e architetture iconiche.

Un altro percorso ciclabile breve ma suggestivo è quello che collega il Castello Sforzesco e il Parco Sempione e poi si perde nelle vie di Brera o verso Garibaldi. Ottimo per un pomeriggio diverso dal solito o una pedalata serale.

Ci sono poi tutta una serie di percorsi che partono da Milano e portano fuori città. Ad esempio, il sentiero di Chiaravalle e Parco della Vettabbia che, per 20 km, attraversa campi, cascine e porta fino all’Abbazia di Chiaravalle, oppure il percorso per bike che costeggia il Naviglio Pavese per 35 km fino a Pavia, con la possibilità poi di rientrare in treno.