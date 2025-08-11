Rosa Teruzzi presenta a Castelseprio “La giostra delle spie”

La scrittrice e giornalista Rosa Teruzzi sarà ospite della Biblioteca Comunale “Don Lorenzo Milani” di Castelseprio per presentare il suo ultimo romanzo, La giostra delle spie, decimo capitolo della fortunata saga che ha come protagoniste le Miss Marple del Giambellino.

L’appuntamento, a ingresso gratuito, è in programma mercoledì 24 settembre alle ore 18 nella sede di via Vecchio Asilo 32. L’incontro offrirà ai lettori l’occasione di conoscere da vicino l’autrice, scoprire i retroscena del libro e approfondire la trama e i personaggi che hanno conquistato migliaia di appassionati di gialli italiani.

La serata è organizzata in collaborazione con la libreria Mondadori di Somma Lombardo, che sarà presente per la vendita delle copie del romanzo e per dare la possibilità di ottenere una dedica personalizzata durante il firmacopie.

Un’occasione per gli amanti del genere di immergersi nelle atmosfere misteriose e nei colpi di scena tipici della penna di Rosa Teruzzi, in un incontro che unisce letteratura, passione per il giallo e dialogo diretto con il pubblico.