Andrew Basso e Daniele Cassioli protagonisti a Varese con “Non come prima. Meglio”

L’artista e il campione paralitico saliranno sul palco del Multisala Impero di Varese il 13 ottobre per un evento unico e gratuito, un training esperienziale pensato per leader e team che vogliono accendere le performance aziendali

Due grandi protagonisti saliranno sul palco del Multisala Impero di Varese per un evento unico e gratuito. Andrew Basso, escapologo e artista conosciuto in tutto il mondo, e Daniele Cassioli, campione paralimpico e formatore motivazionale, saranno i volti di “Non come prima. Meglio”, il training esperienziale pensato per leader e team che vogliono accendere le performance aziendali. L’appuntamento è per lunedì 13 ottobre 2025, dalle 17.00 alle 19.00, con uno spettacolo interattivo che si sviluppa in due momenti distinti. Per prenotare clicca qui.

Prima parte: Sciogli i tuoi nodi

Andrew Basso, recordman mondiale di fuga subacquea, condurrà i partecipanti in un percorso che unisce spettacolo e riflessione. Con le sue esibizioni spettacolari e la sua storia personale, inviterà a ragionare su come superare i limiti e liberarsi dai nodi che frenano la crescita.

Seconda parte: Fidarsi è potenziarsi

A seguire, Daniele Cassioli porterà la sua esperienza di campione paralimpico di sci nautico e fondatore di Real Eyes Sport, l’associazione che promuove l’inclusione attraverso lo sport. Con il suo approccio da formatore e speaker motivazionale, guiderà il pubblico a scoprire come la fiducia reciproca possa trasformarsi in un potente strumento di crescita personale e collettiva.

Dettagli e prenotazioni

L’evento, di cui è mediapartner anche VareseNews, è a cura di MWV Multisala Impero Varese e Yop!, con la collaborazione dell’Istituto De Filippi. La partecipazione è gratuita, ma è richiesta la prenotazione obbligatoria.