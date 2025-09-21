Varese News

Varese Laghi

Auto in fiamme a Gallarate: illese le due persone a bordo

L’incendio è scoppiato nel primo pomeriggio di domenica in via Pegoraro Angelo. Pronto l'intervento dei vigili e dei soccorritori: il 13enne coinvolto è stato portato in ospedale per accertamenti in codice verde

Auto in fiamme a gallarate 21 settembre 2025

Auto in fiamme nel primo pomeriggio di domenica 21 settembre a Gallarate, in via Pegoraro Angelo.

La vettura a preso fuoco a bordo strada dopo un sinistro. Sul posto sono subito intervenuti i Vigili del Fuoco di Varese, i sanitari del 118 e la polizia locale. Due persone – un ragazzo di 13 anni e un uomo di 47 – sono rimaste coinvolte, rimanendo fortunatamente illese.

Il più giovane è stato accompagnato all’ospedale cittadino, in codice verde, per accertamenti, mentre per il guidatore l’intervento si è concluso sul posto.

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 21 Settembre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.