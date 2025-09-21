Auto in fiamme a Gallarate: illese le due persone a bordo
L’incendio è scoppiato nel primo pomeriggio di domenica in via Pegoraro Angelo. Pronto l'intervento dei vigili e dei soccorritori: il 13enne coinvolto è stato portato in ospedale per accertamenti in codice verde
Auto in fiamme nel primo pomeriggio di domenica 21 settembre a Gallarate, in via Pegoraro Angelo.
La vettura a preso fuoco a bordo strada dopo un sinistro. Sul posto sono subito intervenuti i Vigili del Fuoco di Varese, i sanitari del 118 e la polizia locale. Due persone – un ragazzo di 13 anni e un uomo di 47 – sono rimaste coinvolte, rimanendo fortunatamente illese.
Il più giovane è stato accompagnato all’ospedale cittadino, in codice verde, per accertamenti, mentre per il guidatore l’intervento si è concluso sul posto.
