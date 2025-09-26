Blitz della polizia di Varese a Villa Augusta, sequestrati oltre 60 grammi di droga

Un’operazione definita “ad alto impatto” quella svolta nel primo pomeriggio di venerdì 25 settembre dalla Polizia di Stato di Varese all’interno del parco di Villa Augusta a Varese.

Un’operazione finalizzata al contrasto del traffico di sostanze stupefacenti e alla verifica sulla regolarità dei permessi di soggiorno degli stranieri che frequentano la zona.

L’attività, svolta anche da personale della Squadra Mobile con il concorso del Reparto Mobile di Milano e di una unità cinofila antidroga dell’Arma dei Carabinieri, ha portato all’identificazione di una ventina di persone, la gran parte di origine straniera, al sequestro di oltre 60 grammi di hashish, in gran parte già divisa in dosi preconfezionate pronte per lo spaccio, di un coltello svizzero e di un coltello con blocco lama rinvenuti occultati nella zona del controllo.

Un ventottenne gambiano, trovato in possesso di un piccolo quantitativo di hashish, è stato segnalato all’Autorità amministrativa per detenzione di stupefacenti per uso personale. Tutti gli stranieri controllati sono risultati in possesso di regolare permesso di soggiorno.