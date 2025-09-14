Bobbiate in festa per San Grato 2025

Dal 14 al 21 settembre la comunità di Bobbiate si prepara a celebrare la Festa di San Grato, patrono della parrocchia, con un ricco programma di eventi religiosi, culturali e ricreativi.

Il programma religioso

Le celebrazioni iniziano domenica 14 settembre con il momento inaugurale della festa: la recita del Santo Rosario presso la Grotta della Madonnina (ore 20:30).

Seguiranno celebrazioni eucaristiche itineranti: lunedì 15 settembre presso le famiglie Ozzella, De Carlo e Rodi; martedì 16 settembre in via Alfieri.

Mercoledì 17 settembre, alle ore 18:00, si terrà una Santa Messa molto significativa, concelebrata da sacerdoti e religiose che hanno vissuto in parrocchia. La celebrazione sarà presieduta da don Maurizio Cantù, Decano di Varese, e sarà seguita da un rinfresco in oratorio.

Il culmine delle celebrazioni sarà domenica 21 settembre alle ore 11:00 con la Santa Messa in onore di San Grato, presieduta da don Giampietro Corbetta, responsabile della Comunità Pastorale “Maria Madre Immacolata”.

Lunedì 22 settembre, alle ore 18:00, la comunità si ritroverà per una Messa di suffragio in ricordo dei defunti dell’anno.

Musica, arte e cultura

Giovedì 18 settembre alle 20:30, in chiesa, verrà inaugurata la mostra pittorica di Franco Tardonato, dal titolo “Tra paesaggio e arte sacra”. La serata proseguirà alle 21:15 con il concerto del Coro Good Company, diretto dal maestro Andrea Motta, che proporrà una meditazione musicale.

Giochi, sport e divertimento

La festa propone momenti di aggregazione per tutte le età.

Venerdì 19 settembre : alle ore 18:30, torneo di calcio balilla umano organizzato dall’Associazione Genitori Scuola E. Fermi; alle 20:00 serata gastronomica con “Paella e Sangria” e musica del DJ Dos.

Sabato 20 settembre : alle ore 15:00, grande Caccia al Tesoro per grandi e piccoli lungo le vie del rione; in serata, dalle 19:30, apertura del banco gastronomico e spettacolo musicale con Geppo e Cinzia .

Domenica 21 settembre: dalle ore 14:30 animazione per bambini con il Cappellaio Matto, corsa di Go Kart a pedali e premiazioni, e dalle 16:00 la tradizionale Rievocazione storica della Corsa degli Asini, accompagnata da musica con DJ Tommaso Colombo.

Gastronomia e mercatino

Non mancheranno i momenti conviviali: da mercoledì 17 settembre apriranno il mercatino e la pesca di beneficenza. Il banco gastronomico sarà attivo nelle serate di venerdì, sabato e domenica, con possibilità di asporto o servizio al tavolo.

Una festa per tutti

La Festa di San Grato rappresenta da sempre un appuntamento fondamentale per la comunità di Bobbiate: un’occasione di fede, tradizione, cultura e divertimento che unisce famiglie, giovani e anziani in un clima di amicizia e condivisione.