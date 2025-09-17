Concerto sotto le stelle: la musica classica a Gallarate il 21 settembre

Il Centro Culturale Tommaso Moro di Gallarate riprende le sue attività con un evento speciale, “Vita di Cortile”, che avrà luogo domenica 21 settembre 2025, alle ore 17, all’interno di uno dei cortili più affascinanti della città, quello di Vicolo Prestino 2. L’iniziativa, che celebra l’incontro tra musica, arte e poesia, è gratuita e offrirà un’occasione unica per vivere la cultura in uno spazio suggestivo e intimo, lontano dalle consuete location.

Quest’anno, l’evento si inserisce in un contesto speciale, poiché il Centro Culturale sta per celebrare i suoi 25 anni di attività. Per questa occasione, il programma prevede due concerti di musica classica, che rappresentano l’ideale punto di partenza per un nuovo ciclo di eventi culturali nel cuore di Gallarate.

Il primo concerto vedrà protagonisti Agnese Nascimbene ed Elisabetta Galino Pacheco, che eseguiranno un Concerto per pianoforte a quattro mani, con composizioni di Franz Schubert e Johannes Brahms. Il secondo concerto sarà affidato a Hana Stýblová, che si esibirà in un Concerto per pianoforte, interpretando brani di Fryderyk Chopin, Alexander Skrjabin e Sergei Rachmaninov.

L’ingresso è gratuito, ma in caso di pioggia l’evento sarà annullato.