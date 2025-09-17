Due passi in compagnia: alla scoperta degli echi del Risorgimento a Laven

Una passeggiata guidata alla scoperta dei luoghi storici e culturali di Laveno, con un focus sugli echi del Risorgimento

La Pro Loco Laveno Mombello Cerro organizza per il 12 ottobre 2025 l’evento “Due passi in compagnia”, una passeggiata guidata alla scoperta dei luoghi storici e culturali di Laveno, con un focus sugli echi del Risorgimento.

La giornata inizia alle 09:00 con il ritrovo alla Stazione Ferroviaria Nord di Laveno. Tra le tappe principali, si visita la Chiesa di Santa Maria in Ca’ Deserta, che durante l’occupazione austriaca divenne polveriera.

Si prosegue con una passeggiata nel centro storico di Laveno Alta, con sosta in piazza Fontana, e si raggiunge il Forte Castello, da cui si ammira una vista panoramica. Infine, si arriva alla Chiesa Vecchia, dove viene eseguito un concerto di brani ottocenteschi all’organo, creando un’atmosfera suggestiva e storica.

La partecipazione è gratuita, ma si consiglia di indossare abbigliamento sportivo per una passeggiata confortevole. La guida Donatella Reggiori, insieme a Carlo Petoletti, illustra i vari punti di interesse durante il percorso.

L’iniziativa, che fa parte di un programma di valorizzazione del patrimonio storico e culturale di Laveno, offre ai partecipanti un’immersione nella storia risorgimentale del paese, tra storia, arte e musica.

Per informazioni e iscrizioni, è possibile contattare la segreteria della Pro Loco via email (segreteriaprocololmc@gmail.com) o telefonicamente al numero 333 564 8399. L’evento si conclude alle 12:30, lasciando ai partecipanti un ricordo speciale della bellezza e della storia di Laveno Mombello.