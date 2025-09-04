Varese News

“Armani sarà per sempre la Moda”

Il cordoglio di Attilio Fontana, presidente di Regione Lombardia. «Artigiano visionario fedele alle sue radici». La Pallacanestro Varese: «La sua eredità continuerà nel basket che amava»

lombardia style giorgio armani

«Giorgio Armani è stato e sarà per sempre la Moda». Lo dice Attilio Fontana, presidente della Regione Lombardia, nell’esprimere il cordoglio per la morte del grande stilista nato a Piacenza e deceduto a 91 anni a Milano.

«La Lombardia perde un autentico pilastro, il mondo un maestro». Le parole di Fontana sono pronunciate anche a nome della Giunta di Regione Lombardia. «L’uomo – aggiunge il presidente – che ha affermato lo stile italiano e l’eleganza del saper fare lombardo in tutto il mondo. È difficile esprimere con semplici parole ciò che Re Giorgio ha fatto per l’Italia e che, ne sono certo, continuerà a rappresentare. Ha trasformato la creatività in un linguaggio universale, elevando il Made in Italy a simbolo di eccellenza su ogni palcoscenico».

«Lo ricordiamo – conclude Attilio Fontana – come un artigiano visionario, fedele alle sue radici, capace di reinventarsi senza mai tradire il proprio credo. Lo stilista più apprezzato al mondo, autentico ambasciatore dei nostri valori».

IL CORDOGLIO DI PALLACANESTRO VARESE

Giorgio Armani è stato anche – da quasi vent’anni – il proprietario e lo sponsor dell’Olimpia Milano di basket. Per questo anche la Pallacanestro Varese – storica rivale sul parquet – ha inviato un messaggio di vicinanza: «La Pallacanestro Varese si unisce al cordoglio per la scomparsa di Giorgio Armani. Alla famiglia, ai suoi cari, ai collaboratori e a tutta l’Olimpia Milano va il nostro pensiero più sincero. La sua eredità continuerà a vivere non solo nella moda, ma anche nello sport che amava

Pubblicato il 04 Settembre 2025
