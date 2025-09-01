La Giornata del naso rosso, divertimento e solidarietà a Busto Arsizio

La Giornata del naso rosso colora Busto Arsizio. Nel pomeriggio di sabato 6 settembre, piazza Santa Maria si riempie di musica, giochi e divertimento per tutta la famiglia grazie all’iniziativa organizzata dall’associazione Colori del Sorriso – Vip Varese.

Il programma

Dalle 14:30 alle 18:00 ci saranno musica, baby dance, laboratori a tema, trucca-bimbi, giochi e la specialissima lotteria, che ogni anno si arricchisce di preziosi premi offerti da aziende e negozi del territorio. Una coloratissima invasione di clown dai camici variopinti e dal naso rosso per coinvolgere i grandi e piccini.

Una giornata per aiutare i “Clown in corsia”

«Lo scopo principale dell’evento – spiegano gli organizzatori – è quello di promuovere il nostro “Viviamo in Positivo”, raccogliendo fondi destinati ai progetti ed al sostentamento della Federazione di volontari ViviamoInPositivo – Vip Italia Odv».

Attraverso il progetto Clown in corsia più di 4.400 volontari si recano settimanalmente a prestare servizio di animazione clown negli ospedali, sia nelle pediatrie sia nei reparti per adulti, e in altre strutture sociosanitarie del territorio italiano e sanmarinese.

L’associazione Colori del Sorriso ricorda che solo i volontari clown Vip (riconoscibili dal camice con colletto rosso, maniche a strisce bianco/verdi e bianco/gialle, scritta “ViviamoInPositivo” sulla schiena, e muniti di tesserino associativo) sono autorizzati a raccogliere fondi in piazza per Vip Italia.