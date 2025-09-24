Sequestrati dalla Finanza a Malpensa farmaci irregolari e insetticidi vietati 

Medicilani non autorizzati, e persino insetticidi pericolosi: nell’ambito dei controlli intensificati alla frontiera doganale, i Finanzieri del Gruppo Malpensa e i Funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli hanno sequestrato 1.980 prodotti farmaceutici e 200 flaconi di un potente insetticida, per un totale di oltre 57 litri, durante una serie di operazioni mirate nello scalo varesino.

Le verifiche, condotte attraverso analisi dei flussi passeggeri e merci, strumenti avanzati di screening e l’esperienza maturata dagli operatori, hanno permesso di bloccare medicinali non autorizzati in Italia e quindi non conformi alle normative sanitarie. Si trattava di prodotti destinati al trattamento di patologie cardio-cerebrovascolari, sclerosi multipla, lesioni midollari, ma anche all’uso in regimi alimentari per la perdita di peso.

Particolarmente pericoloso il sequestro del “diclorvos“, sostanza insetticida vietata nell’Unione Europea dal 2013 per la sua tossicità. L’inalazione, l’ingestione o anche il semplice contatto cutaneo possono infatti provocare gravi effetti sull’organismo umano: dall’irritazione e malessere generale fino a sintomi neurologici e neuromuscolari, con rischio di difficoltà respiratorie e conseguenze potenzialmente letali.

L’attività si inserisce in un più ampio piano di rafforzamento dei controlli sulla sicurezza dei prodotti e sulla prevenzione degli illeciti doganali, con duplice obiettivo: tutelare la salute pubblica e garantire la legalità, evitando la diffusione di farmaci alterati o contraffatti e difendendo al contempo gli interessi erariali dello Stato.

Una delle ultime operazioni legate al controllo dei transii di sostnze potenzialmente pericolose è avvenuto lo scorso agosto quando sono state fermate, sempre a Malpensa, migliaia di confezioni di medicinali pericolosi.