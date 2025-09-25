“The 2nd shot”, gli scatti d’autore di Gigi Soldano in mostra allo Spazio Acli a Varese

Domenica 28 settembre ospite a Oktoberfoto il fotografo Gigi Soldano con la mostra fotografica “The 2nd shot”.

Inaugurazione e incontro con l’autore alle ore 16:00, allo Spazio Polifunzionale Acli, Via Speri della Chiesa Jemoli 9, Varese. Ingresso libero.

La mostra fotografica rimane esposta fino al 26 ottobre 2025, al sabato e alla domenica dalle 14:30 alle 18:30. Visite guidate infrasettimanali per gruppi prenotandosi a info@fotoclubvarese.it

Riuscire a scattare un’immagine che “parli” è spesso il massimo del risultato per un fotografo professionista. Ma cosa esiste realmente dietro una fotografia? Non solo cronaca quindi ma descrizione e spiegazione di un evento, di un gesto, di un momento importante. La foto più difficile da realizzare, mai usuale e scontata. Come riuscire a descrivere perfettamente un momento speciale a qualcuno che non lo vive in diretta? Dare un secondo significato come se si realizzasse un “secondo scatto”. Quello fatto di gesti e parole, con animo e spirito interpretativo. Che poi sia solo simbolico, che sia per raccontare o esprimere sentimento, rabbia o fatica, poco importa. L’importante e che rimanga la volontà di restare autentici nel tentativo di trasmettere la realtà nel modo più semplice e naturale. Tutto il mio lavoro vive spesso sulla storia di personaggi speciali, i più unici e veri! Trasparenze mai lasciate al caso che vorrei appartenessero a tutti.

Gigi Soldano, Sociologo, varesino di adozione, fotografo di sport e di uomini dello sport fedele alla sua società “Milagro”. Una lunga storia di avventure professionali vissute tra piste, circuiti e deserti di tutto il mondo con la consapevolezza che al di là della sua Nikon c’è sempre l’UOMO con le sue certezze i suoi sogni e le sue illusioni.

UN DESIDERIO COSTANTE: la voglia di uscire dalla routine di tutti i giorni rompendo gli schemi del consueto e lasciando spazio all’immaginazione e alla fantasia senza cadere nella ripetitività. Alla ricerca di nuovi traguardi senza mai sentirsi definitivamente soddisfatto.

IL SUO CREDO: interpretare l’immagine fotografica cercando sempre di darle un secondo significato. Il così detto “The second shot”. Quello fatto di gesti e parole, con animo e spirito interpretativo.

IL SUO MOTTO: credere nei sogni con una manciata di follia, quei sogni che mescolati alla costanza e la perseveranza, producono sempre “miracoli”.

Riempiamolo sempre il nostro fotogramma!