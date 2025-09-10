Un open day musicale per i 100 anni della Banda di Capolago

La Banda Musicale G. Verdi di Capolago festeggia quest’anno il suo 100° anniversario e invita tutti a partecipare all’Open Day che si terrà il 20 settembre 2025 alle 10 presso la sede della banda, in Via Fè 21 a Capolago (Varese). Un’occasione per scoprire la varietà di corsi di musica offerti e per entrare nel mondo delle esibizioni musicali.

Durante la giornata, il pubblico avrà l’opportunità di conoscere gli insegnanti e provare diversi strumenti musicali, come fiati, percussioni e altro ancora. L’evento è aperto a tutti, dai più piccoli agli adulti, con corsi pensati per ogni età e livello di preparazione. La Banda Musicale G. Verdi offre anche la possibilità di entrare a far parte di questa storica realtà musicale, che da decenni porta la musica nella comunità di Capolago.

Il motto scelto per l’evento, “Scopri la musica, vivi l’emozione!”, invita tutti i partecipanti a esplorare la musica non solo come disciplina, ma come strumento per esprimere emozioni e condividere momenti speciali. Un’occasione quindi non solo per imparare, ma anche per entrare in un contesto musicale ricco di tradizione e passione.

Quest’anno la banda celebra il suo centenario: una lunga storia che ha visto la partecipazione di generazioni di musicisti e che continua a essere un punto di riferimento culturale per Capolago e per l’intera provincia di Varese. L’Open Day è un’opportunità unica per scoprire la ricchezza delle attività musicali locali e per avvicinarsi alla banda, magari con l’idea di intraprendere un percorso musicale o semplicemente per approfondire l’interesse per la musica.

L’ingresso è gratuito e l’evento è aperto a tutti, residenti e non.