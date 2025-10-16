A Lonate Ceppino una camminata d’autunno tra natura, bosco e benessere

Un’occasione per rallentare i ritmi, respirare aria buona e scoprire le bellezze del territorio: sabato 25 ottobre l’associazione Tra Parentesi aps organizza una camminata rigenerante nel verde dei boschi di Lonate Ceppino, pensata per tutti, grandi e piccoli.

Nel Parco Pineta, a passo lento tra foglie e stagni

Il ritrovo è previsto per le 9 alla Biblioteca comunale di Lonate Ceppino. Da lì, alle 9.30, prenderà il via la camminata all’interno del Parco Pineta nei Boschi del Proverbio, un’area ricca di sentieri e angoli suggestivi.

Durante il percorso – lungo circa 5 chilometri – sono previste due tappe speciali: una visita all’osservatorio naturalistico e una sosta allo Stagno del Proverbio, luogo particolarmente affascinante in questa stagione.

Un percorso adatto a tutti, ma senza passeggini

Il tragitto, immerso nel bosco, è adatto anche a chi non ha particolare allenamento, ma per via del terreno irregolare non è consigliato l’uso di passeggini. L’iniziativa è gratuita e aperta a tutti, con l’unico requisito di indossare scarpe comode e portare con sé la voglia di camminare.

La camminata si concluderà intorno alle 11.30 con una piccola sorpresa per tutti i partecipanti, come annunciano gli organizzatori. Per partecipare è richiesta la prenotazione al numero 351 780 8085.