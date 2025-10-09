Varese News

Ad Albizzate teatro e amicizia per ricordare Alberto Cavallini. In scena la Compagnia della Crocetta

Una serata di teatro e memoria ad Albizzate: la Compagnia della Crocetta porta in scena la commedia “Una giornata poco tranquilla”

Sala feste Albizzate

Una serata di teatro e di amicizia quella in programma sabato 11 ottobre alle ore 21 nella Sala Piotti del Comune di Albizzate, dove la Compagnia della Crocetta porterà in scena la commedia brillante «Una giornata poco tranquilla».

L’iniziativa è promossa dalla Pro Loco di Albizzate, con il sostegno di Valdarno Eventi e il patrocinio del Comune, e nasce con un duplice intento: regalare qualche ora di spensieratezza al pubblico e ricordare l’amico Alberto Cavallini, tecnico del suono e figura molto amata nel mondo associativo locale, scomparso prematuramente.

Un omaggio ad Alberto Cavallini attraverso il teatro

«Gli amici della Crocetta regaleranno alla Gente di Alberto la loro arte, la maniera migliore per rendere omaggio a chi ha dedicato la propria vita al teatro» – spiegano dalla Pro Loco di Albizzate. Cavallini, da sempre vicino alle realtà culturali del paese, aveva collaborato con la compagnia teatrale come fonico, contribuendo con la sua professionalità e passione a numerose rappresentazioni.

Una commedia di equivoci e colpi di scena

La pièce, che si rifà alla migliore tradizione della commedia italiana, racconta la storia di Roberta, una donna in carriera che, dopo un esaurimento nervoso, decide di prendersi un periodo di riposo. Ma la tranquillità tanto desiderata si trasforma presto in un turbine di situazioni esilaranti e imprevisti, complici la dirimpettaia, l’inquilina del piano di sotto e altri personaggi pronti a sconvolgere la sua quotidianità. Tutto si risolverà con un finale a sorpresa, come da copione per una commedia brillante che promette leggerezza e buonumore.

Pubblicato il 09 Ottobre 2025
