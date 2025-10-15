Al MIV proiezione speciale di “Hermann Buhl – Oltre ogni cima”

Il 20 ottobre, presso la Multisala Impero di Varese (Via G. Bernascone, 13), sarà proiettato il documentario Hermann Buhl – Oltre ogni cima, un film dedicato alla vita e alle imprese del celebre alpinista austriaco. L’evento, che sarà presentato dalla guida alpina Marco Roncaglioni, si inserisce nelle iniziative culturali e alpinistiche della stagione autunnale, con la collaborazione del Club Alpino Italiano (CAI) che sostiene la diffusione del film nelle sale italiane.

Chi era Hermann Buhl

Hermann Buhl è una figura leggendaria dell’alpinismo del Novecento. Nato nel 1924, divenne celebre per essere il primo alpinista a conquistare il Nanga Parbat (8.125 m) in solitaria e senza ossigeno nel 1953. Il suo approccio, basato su pura determinazione, sprezzo del pericolo e grande conoscenza della montagna, lo rese un’icona dell’etica alpina.

Il documentario ne racconta non solo le imprese tecniche, ma anche l’umanità, le fragilità e la passione che hanno guidato la sua vita.

Il documentario: regia, struttura e contenuti

Diretto da Werner Bertolan, Hermann Buhl – Oltre ogni cima è una coproduzione Albolina Film / ServusTV con il supporto degli enti montani e del CAI.

La durata è di circa 60 minuti (1 ora).

Il film è stato presentato in anteprima al Trento Film Festival e ha ottenuto attenzione nel circuito dei documentari alpinistici nazionali.

Si articola in sezioni biografiche (infanzia, formazione alpinistica), sezioni montane (le spedizioni, i momenti difficili) e contributi di esperti e testimoni che contestualizzano la figura di Buhl nel panorama dell’alpinismo moderno.

Inoltre, il CAI promuove il film nelle proprie sezioni con l’obiettivo di stimolare la cultura della montagna tra appassionati e pubblico generalista. «La proiezione del documentario è un’occasione per ricordare che l’alpinismo è incontro di uomo e montagna, con rispetto e passione» – frase tipica del comunicato CAI (da materiale promozionale nazionale)