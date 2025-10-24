Al Posto Giusto si tinge di arancione: Halloween Party con DJ set, trucca bimbi e menù da brividi

Appuntamento nel locale di via Amendola 7 a Varese venerdì 31 ottobre. È consigliata la prenotazione via cellulare e Whatsapp al numero 375 8865600

Sarà una notte di festa, musica e piatti “da paura” quella in programma ad Al Posto Giusto di Masnago, dove venerdì 31 ottobre andrà in scena l’Halloween Party con DJ set, trucca bimbi e un menù speciale tutto da gustare.

L’appuntamento è per le 19:00, orario di apertura della serata, pensata per grandi e piccoli, con un’atmosfera tutta a tema e una proposta culinaria che unisce creatività e gusto, ispirandosi alla notte più spaventosa dell’anno.

Il menù “spettrale” della serata

Ad accogliere gli ospiti sarà un antipasto autunnale, un flan di patata dolce servito con fonduta al caprino e granella di pistacchio: morbido e profumato, perfetto per iniziare con gusto.

Si prosegue con un primo piatto saporito e stagionale: gnocchetti con crema di zucca, arricchiti da un gustoso ragù bianco di salsiccia e funghi chiodini, per un equilibrio tra dolcezza e intensità.

Il secondo piatto sarà una rollata di lonza ripiena, servita con patate al rosmarino, un grande classico della cucina italiana in versione rustica e conviviale.

Per concludere, non poteva mancare il dolce a sorpresa di Halloween, creato appositamente per l’occasione, in perfetto stile “trick or treat”.

Trucca bimbi e DJ set per una serata tutta da vivere

La serata sarà animata da un DJ set per ballare fino a tardi e da un angolo trucca bimbi, dove i più piccoli potranno trasformarsi in streghette, vampiri, zombie e mostriciattoli, aggiungendo magia (e un po’ di paura!) alla festa. Un’occasione perfetta per divertirsi in famiglia o con gli amici, tra zucche, musica e buon cibo.

L’appuntamento è al ristorante “Al Posto Giusto” di Varese, in via Amendola 7. Per prenotazioni e dettagli sul menù è possibile rivolgersi alla pagina social del ristorante o contattare il numero dedicato 375 8865600 (Cellulare e Whatsapp).

Il menù de Al Posto Giusto di Masnago offre infatti anche un’ampia scelta di piatti per tutti i gusti, pizze al metro, taglieri, fritti misti, hamburger e tanto altro. Durante la settimana per chi lavora nei dintorni c’è un’offerta imperdibile per una pausa pranzo gustosa con piatti che cambiano di giorno in giorno e una grande varietà di scelta.

Info e contatti

Al Posto Giusto

Via Amendola 7, Masnago (Varese)

Sito: www.alpostogiustovarese.it

Cellulare e Whatsapp +39 375 8865600

INSTAGRAM