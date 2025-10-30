Varese News

Gaia Finazzi e il suo quartetto: energia jazz a Varese Vive

Il programma prevede la rilettura di brani di celebri autori della storia del jazz, da Miles Davis a Duke Ellington, da Bill Evans a John Coltrane e a diversi altri ancora. Appuntamento domenica 2 novembre alle ore 18

Generico 27 Oct 2025

02 Novembre 2025

Prima domenica del mese ed ecco, puntuale, l’appuntamento con il concerto proposto dal 67 Jazz Club Varese sul palcoscenico di Varese Vive. A esibirsi domenica 2 novembre sarà il quartetto della vocalist Gaia Finazzi, accompagnata per l’occasione dal pianista Nicola Puccetti, dal contrabbassista Luca Caiazza e dal batterista Elia Ambrosioni.

Questo gruppo si era già esibito per il 67 Jazz Club lo scorso 30 aprile a Carrozze Hub, in occasione della Giornata Internazionale del Jazz celebrata anche a Varese, ed era piaciuto al punto che si è deciso di inserirlo nel cartellone della nuova stagione.
Dopo il concerto inaugurale con il sestetto di Ray Martino (al quale ha fatto seguito l’appuntamento dello scorso venerdì a Carrozze Hub con il quartetto del trombonista Andrea Andreoli), il 67 Jazz Club propone dunque un nuovo spazio riservato a un gruppo di giovanissimi che non mancano di portare sul palco tutto il loro entusiasmo e il desiderio di valicare confini ancora inesplorati.

Il programma prevede la rilettura di brani di celebri autori della storia del jazz, da Miles Davis a Duke Ellington, da Bill Evans a John Coltrane e a diversi altri ancora.
Appuntamento dunque domenica 2 novembre alle ore 18 nella sede di Varese Vive, in via San Francesco d’Assisi a Varese. Ingresso 12 euro, gradita la prenotazione al numero 335-8208969.

30 Ottobre 2025
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

