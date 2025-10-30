Gaia Finazzi e il suo quartetto: energia jazz a Varese Vive

Prima domenica del mese ed ecco, puntuale, l’appuntamento con il concerto proposto dal 67 Jazz Club Varese sul palcoscenico di Varese Vive. A esibirsi domenica 2 novembre sarà il quartetto della vocalist Gaia Finazzi, accompagnata per l’occasione dal pianista Nicola Puccetti, dal contrabbassista Luca Caiazza e dal batterista Elia Ambrosioni.

Questo gruppo si era già esibito per il 67 Jazz Club lo scorso 30 aprile a Carrozze Hub, in occasione della Giornata Internazionale del Jazz celebrata anche a Varese, ed era piaciuto al punto che si è deciso di inserirlo nel cartellone della nuova stagione.

Dopo il concerto inaugurale con il sestetto di Ray Martino (al quale ha fatto seguito l’appuntamento dello scorso venerdì a Carrozze Hub con il quartetto del trombonista Andrea Andreoli), il 67 Jazz Club propone dunque un nuovo spazio riservato a un gruppo di giovanissimi che non mancano di portare sul palco tutto il loro entusiasmo e il desiderio di valicare confini ancora inesplorati.

Il programma prevede la rilettura di brani di celebri autori della storia del jazz, da Miles Davis a Duke Ellington, da Bill Evans a John Coltrane e a diversi altri ancora.

Appuntamento dunque domenica 2 novembre alle ore 18 nella sede di Varese Vive, in via San Francesco d’Assisi a Varese. Ingresso 12 euro, gradita la prenotazione al numero 335-8208969.