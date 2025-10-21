Varese News

Giovedì 23 ottobre alle Arti di Gallarate “Elisa” di Leonardo Di Costanzo

Un'opera intensa e rigorosa capace di trasformare un fatto di cronaca nera in un'indagine sull'animo umano

Elisa Leonardo Di Costanzo

Giovedì 23 ottobre al Cinema delle Arti viene proiettato il film “ Elisa” di Leonardo Di Costanzo con Barbara Ronchi, Roschdy Zem, Diego Ribon, Valeria Golino.

Leonardo Di Costanzo mostra il percorso interiore di una donna condannata per aver ucciso la sorella e averne bruciato il corpo. Elisa (Barbara Ronchi), rinchiusa in un carcere in Svizzera, accetta di incontrare il professor Alaoui (Roschdy Zem), un criminologo che le offre la possibilità di parlare e di avviare un percorso di recupero della memoria delle proprie azioni. Elisa non ricorda nulla di ciò che ha fatto ed è come adagiata sulla propria condizione di colpevole. Ma è proprio la dimensione oscura della violenza il nucleo da affrontare per poter guardare avanti.

Come sempre due saranno le proiezioni: una pomeridiana alle 15 introdotta dalla professoressa Cristina Boracchi e l’altra serale alle 21 con introduzione e commento del critico cinematografico Gabriele Lingiardi.

Pubblicato il 21 Ottobre 2025
