Giovedì 23 ottobre alle Arti di Gallarate “Elisa” di Leonardo Di Costanzo
Un'opera intensa e rigorosa capace di trasformare un fatto di cronaca nera in un'indagine sull'animo umano
Giovedì 23 ottobre al Cinema delle Arti viene proiettato il film “ Elisa” di Leonardo Di Costanzo con Barbara Ronchi, Roschdy Zem, Diego Ribon, Valeria Golino.
Leonardo Di Costanzo mostra il percorso interiore di una donna condannata per aver ucciso la sorella e averne bruciato il corpo. Elisa (Barbara Ronchi), rinchiusa in un carcere in Svizzera, accetta di incontrare il professor Alaoui (Roschdy Zem), un criminologo che le offre la possibilità di parlare e di avviare un percorso di recupero della memoria delle proprie azioni. Elisa non ricorda nulla di ciò che ha fatto ed è come adagiata sulla propria condizione di colpevole. Ma è proprio la dimensione oscura della violenza il nucleo da affrontare per poter guardare avanti.
Come sempre due saranno le proiezioni: una pomeridiana alle 15 introdotta dalla professoressa Cristina Boracchi e l’altra serale alle 21 con introduzione e commento del critico cinematografico Gabriele Lingiardi.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Ferdy su L'Agenzia Formativa della Provincia di Varese risponde al grido di allarme del settore socio-sanitario
lenny54 su Colpi in testa e umiliazioni, il racconto della Flotilla a Cardano. "Ma l'attenzione deve andare a Gaza"
Luca Marzoli su Svincolo della 336 chiuso: traffico in tilt tra Cassano e Busto. E chiude anche il casello di Gallarate
gianme su Svincolo della 336 chiuso: traffico in tilt tra Cassano e Busto. E chiude anche il casello di Gallarate
axelzzz85 su Ristorni dei frontalieri: la provincia di Varese prima in Lombardia per risorse ricevute
Paolo Cottini su Passa la Tre Valli Varesine: ecco cosa prevede l'ordinanza sulle scuole di Varese, tra chiusure, bus e cambi d'orario
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.