Vergiate - Evento sponsorizzato
Weekend di dolcezza al Gelato di Marina
Il Gelato di Marina vi aspetta tutti i giorni per un momento di piacere semplice e autentico
Chi conosce Il Gelato di Marina lo sa: il weekend non è davvero iniziato finché non si fa una tappa qui.
A Vergiate, in Via Boschetto 16 (entrata da Via Piave), vi aspetta un fine settimana all’insegna del gusto, della freschezza e di tante irresistibili novità.
Protagonisti del fine settimana
ZABAIONE
e
LOTUS (BISCOTTO)
E non è finita qui.
Che sia per una pausa pomeridiana o per concludere in bellezza una cena, Marina e il suo staff vi propongono una selezione pensata per tutti i palati:
– Torte gelato e semifreddi eleganti e golosi
– Crêpes appena fatte
– Yogurt frozen e frappè cremosi
– Centrifugati di frutta fresca
– Bubble tea coloratissimi e rinfrescanti
E molte altre bontà artigianali da come crepes e waffles.
Aperto dal martedì alla domenica, dalle 11 alle 22.
Il Gelato di Marina
Via Boschetto 16, entrata da Via Piave – Vergiate
Tel. +393488941620