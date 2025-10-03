Weekend di dolcezza al Gelato di Marina

Chi conosce Il Gelato di Marina lo sa: il weekend non è davvero iniziato finché non si fa una tappa qui.

A Vergiate, in Via Boschetto 16 (entrata da Via Piave), vi aspetta un fine settimana all’insegna del gusto, della freschezza e di tante irresistibili novità.

Protagonisti del fine settimana

ZABAIONE

e

LOTUS (BISCOTTO)

E non è finita qui.

Che sia per una pausa pomeridiana o per concludere in bellezza una cena, Marina e il suo staff vi propongono una selezione pensata per tutti i palati:

– Torte gelato e semifreddi eleganti e golosi

– Crêpes appena fatte

– Yogurt frozen e frappè cremosi

– Centrifugati di frutta fresca

– Bubble tea coloratissimi e rinfrescanti

E molte altre bontà artigianali da come crepes e waffles.

Aperto dal martedì alla domenica, dalle 11 alle 22.

Il Gelato di Marina

Via Boschetto 16, entrata da Via Piave – Vergiate

Tel. +393488941620

Facebook | Instagram