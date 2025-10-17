La stagione del Centro dell’Olmo di Taino si apre con Pirandello

Sabato 18 ottobre, alle ore 21, si alza il sipario sulla settima edizione della Stagione dell’Olmo, organizzata dalla Pro Loco di Taino con il patrocinio del Comune di Taino.

Il Centro dell’Olmo, in piazza Piero e Gaspare Pajetta, si alza con un grande classico del teatro italiano: L’uomo, la bestia e la virtù di Luigi Pirandello, portato in scena dalla Compagnia Teatro 4.

Tratta dalla novella Richiamo d’obbligo, la commedia è una delle più pungenti satire pirandelliane contro l’ipocrisia borghese. Scritta nel 1919 e rappresentata per la prima volta al Teatro Olimpia di Milano, racconta la doppia vita del rispettabile professor Paolino, amante della signora Perella, donna virtuosa solo in apparenza, sposata con un capitano di marina rozzo e distante. L’imprevista gravidanza della donna sconvolge l’equilibrio di un mondo fondato sulle apparenze e costringe l’uomo a trovare una soluzione estrema per salvare la reputazione di entrambi.

IL CAST

La regia e l’adattamento sono firmati da Roberto Aielli, che interpreta anche il dottor Nino Pulejo. In scena Riccardo Nazzaroli (Paolino), Andrea Lavalle (capitano Perella), Costanza Colombo (signora Perella), Nazareno Minesso (Nino, figlio dei Perella), Eleonora Negri (Graziella, domestica dei Perella) ed Egidio Righet (Filippo, il marinaio). Le scene sono curate da Eraldo Baldioli, con costumi TDA Teatro e musiche originali di Riccardo Borsani.

Prenotazioni via mail a teatrodellolmo.taino@gmail.com entro le ore 21 di venerdì 17 ottobre 2025.

Biglietti: intero 15 euro, ridotto 12 euro. I biglietti prenotati devono essere ritirati entro le 20.45.