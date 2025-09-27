Taino presenta la Stagione Teatrale dell’Olmo 2025-2026

Il sipario del Teatro dell’Olmo di Taino è pronto a riaprirsi. Sabato 27 settembre, alle 16:30, al Centro dell’Olmo sarà ufficialmente presentata la settima edizione della Stagione Teatrale 2025-2026, organizzata dalla Pro Loco con il patrocinio del Comune.

Alla conferenza stampa interverranno il direttore artistico Roberto Aielli, il consiglio della Pro Loco, l’assessore alla Cultura Manuela Giola, i rappresentanti dell’amministrazione comunale e i referenti delle compagnie ospiti.

«Un teatro vivo e legato alla comunità»

«Dopo il successo e la partecipazione calorosa alla scorsa stagione, il sipario del nostro Teatro dell’Olmo torna ad aprirsi per accompagnarci in un nuovo anno di emozioni, parole, musica e incontri» – ha dichiarato l’assessore alla Cultura Manuela Giola. – «Il teatro continua a vivere a Taino grazie alla passione di chi lo fa e all’affetto di chi lo frequenta. Anche quest’anno il cartellone propone un viaggio tra grandi autori classici e contemporanei, musica e nuove creazioni teatrali. Siamo certi che la stagione 2025-2026 saprà sorprendere ed emozionare, confermando il teatro come un luogo prezioso e profondamente legato alla nostra comunità».

Il programma della stagione

Il cartellone offre un mix di grandi classici, teatro contemporaneo e musica:

18 ottobre 2025 – L’Uomo, la Bestia e la Virtù di Luigi Pirandello, regia Roberto Aielli

15 novembre 2025 – La vita non è un film di Doris Day di Mino Bellei, regia Walter Campari

6 dicembre 2025 – Bianco Natale in armonia, dir. Carmelo Massimo Torre

20 dicembre 2025 – Soul Gift Gospel Choir, dir. Ornella Gobbi

17 gennaio 2026 – PENELWPEa, testo e regia Riccardo Nazzaroli

21 febbraio 2026 – Mandragola di Niccolò Machiavelli, regia Roberto Aielli

14 marzo 2026 – Cenere sulla neve, musiche Flavio Stefano, voce Arianna Bruno

28 marzo 2026 – Amleto di William Shakespeare, regia Giovanni Maria Siniscalco

4 aprile 2026 – Du Don in scena di Maria Grazia Parnisari e Carla Dalla Savina

25 aprile 2026 – Salvadig, con Lorenzo Dilavello, Igor Congedo, Matteo Ralici

Informazioni e biglietti

I biglietti si possono prenotare via mail a teatrodellolmo.taino@gmail.com

fino al giorno precedente lo spettacolo. Il ritiro e pagamento avverranno alla cassa del teatro dalle ore 20:30.

Intero: 15 euro

Ridotto: 12 euro (under 18, over 65, associati Pro Loco, UNI3, ANCESCAO)

Il progetto è sostenuto dal Comune di Taino con il sindaco Stefano Ghiringhelli e l’assessore alla Cultura Manuela Giola.