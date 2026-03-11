Cresce la partecipazione alla Cer dei Laghi: 135 i soci iscritti

I numeri raccontano di una realtà in espansione che ha saputo mettere radici profonde tra il Lago Maggiore e i laghi varesini, come confermato dall’assemblea della CER dei Laghi riunita al Teatro dell’Olmo di Taino per tracciare il bilancio di un anno e mezzo di attività. Con 135 soci attivi e una potenza già operativa di 120 kW distribuita su edifici pubblici e privati, l’associazione si attesta tra le più rilevanti della provincia di Varese e punta a installare ulteriori 170 kW nei prossimi mesi.

L’incontro ha permesso di analizzare i primi flussi economici derivanti dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE). Su questo fronte, il Consiglio Direttivo ha stabilito di destinare una parte di questi introiti alle famiglie in povertà energetica iscritte e segnalate dai servizi sociali. Durante la serata sono state approvate all’unanimità alcune modifiche statutarie significative, tra cui l’introduzione di un metodo di voto più democratico basato sul principio «una testa un voto» e l’inserimento del Conto Termico 3.0 come possibile sorgente di finanziamento.

All’assemblea è intervenuto anche Roberto Gregori, presidente di CER in Rete, associazione che raggruppa oltre 70 realtà italiane. Gregori ha illustrato il quadro legislativo attuale, segnato da norme ancora in fase di interpretazione tecnica ma sostenute da una forte fiducia del territorio nel progetto della Comunità Energetica Rinnovabile. La compagine associativa coinvolge attualmente i comuni di Angera, Bardello con Malgesso e Bregano, Besozzo, Brebbia, Cadrezzate con Osmate, Comabbio, Ispra, Ranco, Sesto Calende, Taino e Travedona Monate.

Il presidente della CER dei Laghi, Renato Aldeni, ha ribadito l’apertura a nuovi ingressi sottolineando la gratuità dell’adesione per i cittadini: «Chi non è ancora socio può iscriversi e beneficiare, senza costi, degli incentivi economici delle CER; ci si può iscrivere con pannelli fotovoltaici ma anche senza, come semplici consumatori».