Lilli Tagger è già grande: vittoria su Cocciaretto e quarti di finale in Cina
La 17enne austriaca che si allena a Varese nello Schiavone Team Lab ha superato la numero 2 azzurra allo Jiangxi Open
Nello scorso giugno, sulla terra rossa del Roland Garros, si è rivelato al mondo un talento nato in Austria ma ben coltivato a Varese, quello di Lilli Tagger. Dopo aver vinto il titolo juniores nel celeberrimo torneo parigino, la tennista che si allena sui nuovi campi delle Bettole – quelli dello Schiavone Team Lab – è diventata grande, nel senso che ha iniziato a calcare i campi del circuito professionistico.
Proprio in questi giorni Tagger si sta facendo notare a livello di WTA: la classe 2008, attuale numero 235 al mondo, ha infatti raggiunto i quarti di finale dello Jiangxi Open, torneo cinese (WTA 25o) nel quale ha battuto la azzurra Elisabetta Cocciaretto, numero 2 d’Italia e 89 del ranking. Lo ha fatto con un perentorio 6-4 6-2, dopo che nel turno iniziale Tagger aveva travolto 6-2 6-1 la cinese Zhu.
Ora per l’allieva di Francesca Schiavone ci sarà il match contro la tedesca Tamara Korpatsch, altra sorpresa per questi livelli: chi vince accede alla semifinale dove di certo ci sarà una testa di serie visto che da quella parte di tabellone sono ancora in gara la svizzera Golubic (numero 2 del seeding) e la kazaka Putintseva (5).
Comunque vada, Tagger – che è nata a Lienz, a meno di 50 chilometri da Sesto Pusteria, il paese di Jannik Sinner…- è destinata a entrare tra le prime 200 della classifica dopo il torneo cinese confermando di essere uno dei talenti più importanti della sua generazione. E in caso di semifinale sarà addirittura al numero 170 o dintorni.
