Musica e risotti per Halloween: festa al Circolo di Casbeno il 31 ottobre

Il Circolo di Casbeno si prepara a festeggiare Halloween con una serata imperdibile, tra musica, buon cibo e travestimenti spaventosi. Giovedì 31 ottobre, a partire dalle 20.30, il Circolo di via Milazzo 35 ospita una festa di Halloween con ingresso libero, animata dal DJ set di Kristy&Lanfre e da un ricco banco gastronomico per grandi e piccoli.

Musica e divertimento per tutti

L’atmosfera sarà quella delle grandi feste di quartiere, con luci, musica e tanto divertimento. La serata sarà accompagnata dal DJ set di Kristy&Lanfre, che faranno ballare il pubblico per tutta la notte con una selezione musicale pensata per coinvolgere tutte le età.

Banco gastronomico e specialità

A partire dalle ore 18.30 e fino alle 20.30 sarà attivo un banco gastronomico dove sarà possibile gustare diverse specialità, tra cui:

risotto zucca e salsiccia

risotto zucca e taleggio

arrosticini

salamelle

panino con tomino

patatine

crêpes alla Nutella

Il tutto accompagnato da spritz a 3 euro per brindare in compagnia.

Tutti mascherati

L’invito è semplice ma chiaro: tutti in maschera per vivere pienamente lo spirito della notte più spaventosa dell’anno. L’evento è aperto a tutti e pensato per creare un momento di condivisione e allegria nel cuore di Casbeno.

SCARICA LA LOCANDINA

CONTATTI

Circolo di Casbeno

Via Milazzo, 27, 21100 Varese VA

T: 3406829115

Facebook