Padre e figlio accoltellati a Como per rapina: arrestati dalla polizia due giovani

Violenta rapina nel pomeriggio di ieri alla passeggiata di Villa Olmo, dove padre e figlio, cittadini indiani in vacanza in città, sono stati aggrediti e feriti da due giovani di origine egiziana, poi arrestati dalla Polizia di Stato di Como.

Erano circa le 13 quando alla centrale operativa della Questura è arrivata la segnalazione dell’aggressione. Le pattuglie delle volanti, giunte immediatamente sul posto, hanno trovato le vittime ferite – il padre al braccio e il figlio alla schiena – e ascoltato numerosi testimoni che hanno fornito una descrizione precisa dei responsabili, fuggiti in direzione del centro.

Secondo quanto ricostruito, i due turisti sarebbero stati accerchiati da un gruppo di ragazzi di origine nordafricana, che avrebbero strappato una collanina d’oro dal collo del padre. Alla reazione delle vittime, i rapinatori avrebbero risposto con violenza, colpendoli con un coltello prima di darsi alla fuga.

Le ricerche sono scattate immediatamente: poco dopo, due pattuglie hanno rintracciato i sospetti, un 19enne e un 16enne egiziani, entrambi irregolari e privi di documenti. Il primo è stato bloccato in via Milano, a bordo di un monopattino, con una scarpa mancante e un coltello in tasca; il secondo è stato fermato in via Cadorna, con vistose macchie di sangue sulla maglietta.

Accompagnati in Questura, i due – già noti alle forze dell’ordine e con diversi alias e precedenti di polizia – sono stati riconosciuti dalle vittime e dai testimoni. Dopo le formalità di rito, su disposizione delle autorità giudiziarie competenti, il 19enne è stato condotto al carcere di Como, mentre il minorenne è stato trasferito al Beccaria di Milano.

Entrambi dovranno rispondere di rapina aggravata in concorso e lesioni personali.