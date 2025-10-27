Varese News

Lombardia

Padre e figlio accoltellati a Como per rapina: arrestati dalla polizia due giovani

Le ricerche sono scattate immediatamente: poco dopo i fati, due pattuglie hanno rintracciato i sospetti, un 19enne e un 16enne egiziani, entrambi irregolari e privi di documenti

Polizia auto

Violenta rapina nel pomeriggio di ieri alla passeggiata di Villa Olmo, dove padre e figlio, cittadini indiani in vacanza in città, sono stati aggrediti e feriti da due giovani di origine egiziana, poi arrestati dalla Polizia di Stato di Como.

Erano circa le 13 quando alla centrale operativa della Questura è arrivata la segnalazione dell’aggressione. Le pattuglie delle volanti, giunte immediatamente sul posto, hanno trovato le vittime ferite – il padre al braccio e il figlio alla schiena – e ascoltato numerosi testimoni che hanno fornito una descrizione precisa dei responsabili, fuggiti in direzione del centro.

Secondo quanto ricostruito, i due turisti sarebbero stati accerchiati da un gruppo di ragazzi di origine nordafricana, che avrebbero strappato una collanina d’oro dal collo del padre. Alla reazione delle vittime, i rapinatori avrebbero risposto con violenza, colpendoli con un coltello prima di darsi alla fuga.

Le ricerche sono scattate immediatamente: poco dopo, due pattuglie hanno rintracciato i sospetti, un 19enne e un 16enne egiziani, entrambi irregolari e privi di documenti. Il primo è stato bloccato in via Milano, a bordo di un monopattino, con una scarpa mancante e un coltello in tasca; il secondo è stato fermato in via Cadorna, con vistose macchie di sangue sulla maglietta.

Accompagnati in Questura, i due – già noti alle forze dell’ordine e con diversi alias e precedenti di polizia – sono stati riconosciuti dalle vittime e dai testimoni. Dopo le formalità di rito, su disposizione delle autorità giudiziarie competenti, il 19enne è stato condotto al carcere di Como, mentre il minorenne è stato trasferito al Beccaria di Milano.

Entrambi dovranno rispondere di rapina aggravata in concorso e lesioni personali.

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 27 Ottobre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.