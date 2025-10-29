Varese News

Tempo Libero

Tempo Libero

Un fine settimana da paura con “Halloween in Palude”

Sabato 1 e domenica 2 novembre alla Palude Brabbia due giorni di iniziative. La donazione per partecipare è di 15€ a bambino, 12€ soci LIPU

Halloween in Palude
Bambini

02 Novembre 2025

Nella notte più paurosa dell’anno, la Palude si risveglia. Streghe, maghi e personaggi strambi si danno appuntamento lungo i sentieri della riserva. Un enigma incombe sul bosco, tutti gli animali sono in fermento e aspettano qualcuno che gli dia una mano per riportare la tranquillità. Voi avete abbastanza coraggio per accompagnarci in questa avventura? Riusciremo tutti insieme a risolvere l’enigma?
Vi aspettiamo in Riserva per una passeggiata paurosa!

INFORMAZIONI:
La donazione per partecipare è di 15€ a bambino, 12€ soci LIPU.
E’ obbligatorio avvisare per mail a oasi.brabbia@lipu.it se non è possibile partecipare all’evento entro le 12.00 del giorno precedente altrimenti verrà richiesto comunque il versamento della quota prevista per l’evento.

Si consigliano scarponi, abiti caldi e una torcia a famiglia, NO cani.
Pagamento in contanti (NO Bancomat/POS)

Per ulteriori informazioni: oasi.brabbia@lipu.it

Promozione iscrizioni e rinnovi alla Lipu:

iscrivi tuo figlio alla LIPU per un anno: evento+iscrizione socio junior (€18) = € 25

iscrivi la tua famiglia alla Lipu per un anno: iscrizione socio famiglia €50 + evento gratuito

Ritrovo: Centro visite della riserva in via Patrioti 22 Inarzo (VA)

Maggiori Informazioni

29 Ottobre 2025

potrebbero interessarti anche

Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
Diventa un nostro sostenitore!



Sostienici!


Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.