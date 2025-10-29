Tempo Libero
Un fine settimana da paura con “Halloween in Palude”
Sabato 1 e domenica 2 novembre alla Palude Brabbia due giorni di iniziative. La donazione per partecipare è di 15€ a bambino, 12€ soci LIPU
Nella notte più paurosa dell’anno, la Palude si risveglia. Streghe, maghi e personaggi strambi si danno appuntamento lungo i sentieri della riserva. Un enigma incombe sul bosco, tutti gli animali sono in fermento e aspettano qualcuno che gli dia una mano per riportare la tranquillità. Voi avete abbastanza coraggio per accompagnarci in questa avventura? Riusciremo tutti insieme a risolvere l’enigma?
Vi aspettiamo in Riserva per una passeggiata paurosa!
INFORMAZIONI:
La donazione per partecipare è di 15€ a bambino, 12€ soci LIPU.
E’ obbligatorio avvisare per mail a oasi.brabbia@lipu.it se non è possibile partecipare all’evento entro le 12.00 del giorno precedente altrimenti verrà richiesto comunque il versamento della quota prevista per l’evento.
Si consigliano scarponi, abiti caldi e una torcia a famiglia, NO cani.
Pagamento in contanti (NO Bancomat/POS)
Per ulteriori informazioni: oasi.brabbia@lipu.it
Promozione iscrizioni e rinnovi alla Lipu:
iscrivi tuo figlio alla LIPU per un anno: evento+iscrizione socio junior (€18) = € 25
iscrivi la tua famiglia alla Lipu per un anno: iscrizione socio famiglia €50 + evento gratuito
Ritrovo: Centro visite della riserva in via Patrioti 22 Inarzo (VA)