Un fine settimana da paura con “Halloween in Palude”

Sabato 1 e domenica 2 novembre alla Palude Brabbia due giorni di iniziative. La donazione per partecipare è di 15€ a bambino, 12€ soci LIPU

Nella notte più paurosa dell’anno, la Palude si risveglia. Streghe, maghi e personaggi strambi si danno appuntamento lungo i sentieri della riserva. Un enigma incombe sul bosco, tutti gli animali sono in fermento e aspettano qualcuno che gli dia una mano per riportare la tranquillità. Voi avete abbastanza coraggio per accompagnarci in questa avventura? Riusciremo tutti insieme a risolvere l’enigma?

Vi aspettiamo in Riserva per una passeggiata paurosa!

INFORMAZIONI:

La donazione per partecipare è di 15€ a bambino, 12€ soci LIPU.

E’ obbligatorio avvisare per mail a oasi.brabbia@lipu.it se non è possibile partecipare all’evento entro le 12.00 del giorno precedente altrimenti verrà richiesto comunque il versamento della quota prevista per l’evento.

Si consigliano scarponi, abiti caldi e una torcia a famiglia, NO cani.

Pagamento in contanti (NO Bancomat/POS)

Per ulteriori informazioni: oasi.brabbia@lipu.it

Promozione iscrizioni e rinnovi alla Lipu:

iscrivi tuo figlio alla LIPU per un anno: evento+iscrizione socio junior (€18) = € 25

iscrivi la tua famiglia alla Lipu per un anno: iscrizione socio famiglia €50 + evento gratuito

Ritrovo: Centro visite della riserva in via Patrioti 22 Inarzo (VA)