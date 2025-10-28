Un “Halloween da Paura” a Somma Lombardo con il “Corridoio dei Brividi”

Il cuore di Somma Lombardo è pronto a indossare il costume di Halloween in vista della notte delle streghe e delle zucche.

Quest’anno, oltre a zucche e maschere, in città arriva un varco da attraversare con coraggio: il Corridoio dei Brividi, un tunnel dell’orrore ideato e costruito a mano da commercianti e volontari che promette sorprese, luci, suoni e personaggi inquietanti in Piazza Scipione.

L’appuntamento è, a ingresso gratuito, per venerdì 31 ottobre, dalle 16 a mezzanotte, quando la città si accenderà come un villaggio per l’edizione 2025 di “Un Halloween da Paura”, l’evento diffuso promosso dall’Associazione La Somma di Noi con il patrocinio del Comune di Somma Lombardo.

«Questo Halloween è il frutto di un impegno condiviso straordinario – sottolinea Elisabetta Cossia, presidente de La Somma di Noi, raccontando di commercianti che hanno sottratto tempo al lavoro e alla famiglia per costruire scenografie e allestimenti. Un gesto che, dice, rende l’evento «davvero unico» e testimonia il senso di comunità.

La festa si allarga a tutto il centro. Alla Cattedrale è atteso l’Halloween Party in maschera con il DJ set di Rudy Neri, stand enogastronomici e la sfilata a tema animalier, progettata con Boutique Princess e con le modelle che animeranno le vie a ritmo di musica. Nel frattempo, tra i profumi del cibo da strada, tornano la risottata, gli arrosticini e l’ormai celebre HallowGin, curati dai commercianti di La Somma di Noi.

La mappa delle esperienze passa dai laboratori alle letture. L’asilo nido Gioca e Sogna organizza il laboratorio di zucche; Casper Horse porta in centro la gara dei cavallini a bastone per bambini e ragazzi, con travestimenti e premi. Da Happy Mill i più piccoli possono giocare sui gonfiabili e timbrare il Passaporto Dolcetto o Scherzetto; la Libreria Mondadori propone letture animate e un’attività creativa per la fascia 3–10 anni, con prenotazione e un piccolo buono libro in omaggio.

Il fascino delle ombre entra al Castello Visconti di San Vito, dove nella Sala Olimpo andrà in scena “Ombre da Paura”, spettacolo che intreccia luci e suggestioni per il pubblico di ogni età. Il CSE Cesare Carabelli, con gli operatori di Progetto 98, propone un percorso esperienziale tra letture e racconti pensato per le famiglie, mentre gli Sci Club di Somma Lombardo animeranno la giornata con attività e giochi.

Torna anche Passaporto Dolcetto o Scherzetto: più di venti attività del centro partecipano al percorso a timbri, da compiere tra negozi, bar e botteghe fino al tramonto. Il passaporto si può ritirare all’Ufficio relazioni con il pubblico del Comune o scaricare dal sito istituzionale. Un filo che collega bambini e commercianti in una caccia al dolcetto su misura di centro storico.

Info utili: Ingresso gratuito; alcune attività prevedono prenotazione.