Zucche, lanterne e fuoco: a Buguggiate torna la Notte delle Lumere

La Pro Loco di Buguggiate organizza per giovedì 31 ottobre una serata tra spiritualità e festa popolare, con un corteo di lanterne, zucche intagliate e spettacoli di fuoco

Generico 20 Oct 2025

31 Ottobre 2025

Giovedì 31 ottobre 2025 Buguggiate celebra la vigilia di Ognissanti con La Notte delle Lumere, un appuntamento ormai atteso che unisce spiritualità, creatività e convivialità in un’atmosfera suggestiva tra lanterne, zucche. L’evento, organizzato dalla Pro Loco di Buguggiate, è pensato per tutte le età e richiama famiglie, bambini e appassionati della tradizione contadina.

La serata inizia alle 20.45 con il ritrovo nel piazzale del cimitero. Alle 21.00 è prevista un momento di riflessione e preghiera guidata da Don Aldo in occasione della festa di tutti i Santi e dei defunti, in un clima di raccoglimento e memoria.

A seguire, parte il corteo per via Cavour: una camminata tra lanterne e zucche accese che condurrà i partecipanti fino all’Oratorio San Giovanni Bosco. Qui ogni famiglia potrà deporre la propria zucca o lanterna nell’area dedicata, contribuendo a creare un percorso luminoso condiviso.

All’arrivo in oratorio, verso le 21.30, lo spettacolo entra nel vivo con “Fiamme tra le zucche”, un’esibizione della mangiafuoco Saretta a cura dell’associazione Emilebolledisapone, che incanterà grandi e piccoli con giochi di luce e abilità sceniche. (nella foto l’esibizione dello scorso anno)

Non mancheranno i premi: una giuria premierà le zucche più belle portate dai partecipanti con un piccolo dono, mentre un riconoscimento speciale andrà anche al miglior vestito da contadina e contadino.

Durante tutta la serata sarà possibile gustare risotto con la zucca, frittelle e cioccolata calda, preparati dagli chef della Pro Loco. Un momento conviviale per chiudere la festa in allegria e con il gusto delle tradizioni autunnali.

La riuscita dell’iniziativa è frutto della collaborazione tra più realtà del territorio: oltre alla Pro Loco di Buguggiate, la Parrocchia San Vittore, l’Alveare di Buguggiate, il Centro Anziani e l’Amministrazione Comunale per il supporto e la partecipazione. Le zucche decorative che illumineranno il percorso sono fornite dall’associazione L’Alveare.

21 Ottobre 2025
