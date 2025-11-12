A Varese quattro eventi per celebrare la Giornata Nazionale degli Alberi

Anche quest’anno Fito-Consult celebra la Giornata Nazionale degli Alberi con un ricco programma di iniziative che si terranno venerdì 21 novembre 2025. Una data simbolica per ricordare il valore ambientale, culturale e sociale del patrimonio arboreo italiano, con quattro appuntamenti che coinvolgeranno il territorio varesino tra cultura, educazione ambientale e cura del verde.

Il cuore delle celebrazioni sarà il Lyceum di Varese in via Carrobbio 3, dove alle 18.00 si terrà l’incontro con Linda Maggiori, giornalista e scrittrice, che presenterà il suo libro-inchiesta “Fermiamo la mattanza degli alberi”. Un lavoro che documenta con rigore il crescente fenomeno del taglio indiscriminato di alberi in Italia, e che sarà al centro di un dialogo aperto con Daniele Zanzi e il fotografo Luca Zampini, anch’egli protagonista della giornata.

Zampini, artista ferrarese, espone proprio al Lyceum una selezione delle sue fotografie: opere dedicate alla forza e alla bellezza dei grandi alberi italiani, visitabili anche sabato 22. La mostra sarà aperta venerdì dalle 11.00 alle 20.30 e sabato dalle 9.00 alle 18.00.

Nel pomeriggio, alle ore 15.00, toccherà ai più giovani: alcune classi della Scuola Europea di Varese pianteranno un nuovo albero nel giardino della scuola, accompagnando il gesto simbolico alla presentazione del lavoro di censimento del patrimonio arboreo svolto dai ragazzi stessi.

Infine, dalle 8.00 alle 17.00, lo staff della Fito-Consult sarà all’AgriGiocoteca “La Casa del Giocattolo Solidale” a Bregazzana per un’intera giornata di volontariato ambientale. In programma la sistemazione del giardino, la potatura di piante e arbusti e il riordino dell’area verde, a dimostrazione concreta dell’impegno per un ambiente più curato e sostenibile.

Quattro iniziative, un unico messaggio: prendersi cura degli alberi è prendersi cura di noi stessi. Così Fito-Consult, storica realtà varesina impegnata nella salvaguardia del verde, sceglie di festeggiare i suoi “amici alberi”: non con le parole, ma con le azioni.